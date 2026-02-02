金價狂瀉！市值蒸發近2兆美元 內行點關鍵

就在短短一周內，黃金上演了如雲霄飛車般的驚險戲碼。（示意圖／翻攝自pixabay）





2026年初，全球金融市場最熱門的話題莫過於「黃金瘋」。就在短短一周內，黃金上演了如雲霄飛車般的驚險戲碼，先是衝破每盎司5600美元（約新台幣176,936元） 天價，隨即又在幾小時內暴跌回4921 美元（約新台幣155,482元），震盪幅度之大，讓不少剛進場的投資人驚出一身冷汗。面對這波兩年內大漲165%的行情，許多民眾都在問：現在究竟是撿便宜的絕佳時機，還是泡沫破裂前的最後掙扎？對此，專家也做出分析。

金價蒸發2兆美元市值

根據《deVere Group》報導，過去這段時間，黃金價格的波動已經脫離了傳統的「避險」範疇，更像是一場全民投機狂歡。由於金價在極短時間內飆升，遠超大多數分析師對二零二六年底的預期，引發了強烈的獲利了結賣壓。在最慘烈的拋售潮中，全球黃金市值竟然在短短幾小時內蒸發了近2兆美元（約新台幣63.1兆元） 。

儘管週五金價小幅回升至每盎司5100美元（約新台幣161,153元） 附近，但市場情緒已顯著轉向謹慎。麥格理集團分析師警告，黃金正變得越來越難以預測，目前的走勢更多是由「投機」而非「基本面」驅動。許多專家認為，如果金價維持在當前高位，投資人可能面臨估值過高的風險。

多頭堅信去美元化 將支撐結構性上漲

儘管短期風險浮現，但市場上仍有一群死忠的「黃金信徒」。多頭分析師指出，全球美元中有80%是在新冠疫情後印製的，這種貨幣貶值的趨勢是黃金最堅實的結構性利多。加上美國對俄羅斯的制裁引發各國政府對美元資產安全性的疑慮，「去美元化」已成為推動各國央行瘋狂囤積黃金的主因。

瑞銀集團（UBS）的報告甚至給出了極為樂觀的預測，認為金價在三月前有望挑戰每盎司6200美元（約新台幣195,912元） 新高。他們認為，只要地緣政治的不確定性與財政赤字問題沒有解決，黃金的需求就遠未飽和。對這些投資者而言，近期的回檔反而是長期佈局的切入點。

內行提醒3大風險

然而，內行專家提醒投資人別被眼前的漲幅沖昏頭。德維爾集團執行長警告，目前黃金存在三大潛在下行風險。首先是「央行拋售潮」，面對財政壓力的政府，隨時可能動用黃金儲備來穩定經濟；其次是「政策穩定」，如果聯準會的降息節奏放緩或美元意外走強，黃金的避險溢價將迅速消失；最後是「投機過度」，目前黃金已處於超買狀態，任何風吹草動都可能觸發集體逃命。多數經濟學家預測，2026年底金價的合理水位應落在每盎司4600美元（約新台幣145,354元） 附近。這意味著，如果你在目前超過5000美元（約新台幣157,974元） 的水準進場，必須做好承受價格重估的心理準備。

投資有風險 請小心謹慎

