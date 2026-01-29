金價狂飆創歷史新高 外媒預測：恐飆破「五位數」

國際金市近期出現劇烈波動，黃金價格強勢突破每盎司5,300美元，遠超市場原先預期。（示意圖／翻攝自pixabay）





國際金市近期出現劇烈波動，黃金價格強勢突破每盎司5,300美元，遠超市場原先預期，在地緣政治風險升高與避險資金湧入的雙重推動下，持續刷新歷史高點。英國媒體《Investomania》指出，依照目前的市場氛圍，金價在短期內甚至不排除挑戰「五位數」水準。

投資情緒已凌駕基本面

回顧過去，市場原本普遍預估黃金價格最快要到2026年底才有機會觸及每盎司6,000美元，然而隨著國際局勢變化與貨幣政策預期快速轉向，相關預測近期被大幅上修至每盎司1萬美元。分析人士提醒，當市場開始輕率地談論如此高昂的目標價位時，往往意味著投資情緒已凌駕基本面，風險也隨之升高。

黃金行情進入「最後階段」

SBG Securities在最新研究報告中指出，若主要央行的貨幣政策轉向更加寬鬆，同時地緣政治因素持續削弱美元的全球地位，黃金價格不排除在今年內出現爆發式上漲，最高可能逼近每盎司1萬美元。該機構分析師哈蒙德（Adrian Hammond）表示，目前黃金行情已進入他所稱的「最後階段」，價格動能主要來自宏觀經濟與政策環境，而非過往由礦業槓桿所帶動的上漲模式。他指出，金礦股與金價之間的報酬放大效果正在快速消失。

哈蒙德在給投資人的報告中直言，現階段持有金礦股票，已難以提供相較於直接持有黃金更具吸引力的回報。由於多數礦商的獲利能力已大幅改善，金價進一步上漲所帶來的槓桿效益明顯下降，投資人實際上僅獲得與金價高度同步的線性報酬。他進一步說明，當金價仍位於每盎司3,000美元附近時，價格上漲10%可望為礦業公司帶來約30%的獲利成長。

然而在目前高檔水準下，同樣的金價漲幅，對企業盈餘的推升效果僅剩約13%，顯示多數大型金礦商的股價已幾乎等同於黃金本身的價格表現。不僅黃金，其他貴金屬市場也開始顯露過熱跡象。白銀日前一度衝上每盎司117美元後迅速回落，單日跌幅高達13%，隨後在112美元附近止穩，顯示市場波動度明顯放大，投機氣氛濃厚。28日交易時段，受避險需求持續支撐，加上美元走勢疲弱，黃金價格再度走高。投資人則在聯準會政策會議結果出爐前保持觀望態度，整體部位配置偏向防禦。

美國未來利率政策是金價的關鍵

市場普遍認為，美國未來的利率政策仍是左右金價的關鍵因素。根據目前預期，聯準會至2026年可能降息兩次，但哈蒙德認為實際降息幅度仍有上修空間。他指出，若年內出現三次降息，金價可能率先上看每盎司7,000美元；一旦聯準會態度轉為更為鴿派，黃金挑戰1萬美元關卡並非空談。

《Investomania》總結指出，金價不斷改寫歷史紀錄，反映出市場對貨幣貶值與地緣政治風險的高度不安，但在樂觀預期迅速堆疊的同時，投資人也須警惕情緒過熱所潛藏的反轉風險。

