金價狂飆怕被偷？澳門英皇娛樂酒店撤「78kg黃金磚」引熱議

儘管國際金價近兩日來回檔下跌，但仍處於歷史高位。有細心大陸網友發現澳門英皇娛樂酒店大廳標誌性「黃金大道」悄然被撤走，引發熱烈討論是「怕被遊客順走」或是「藏起來等漲價」。

網友發現澳門英皇娛樂酒店撤走「78kg黃金磚」。（圖／翻攝極目新聞）

據《極目新聞》報導，有網友1月30日發文，稱澳門英皇娛樂酒店大廳標誌性的「黃金大道」景象不再，原本鑲嵌在地磚內總重78公斤的黃金消失不見，懷疑被工作人員連夜撤走。

從該網友拍攝照片中，可以清楚看見酒店大廳的地磚中有透明視窗，每塊地磚中原本都鑲有一塊金磚，但如今地磚內「空空如也」。據悉，澳門英皇娛樂酒店「黃金大道」以78塊總重量78公斤瑞士999.9千足純金鋪砌而成，每塊金磚均持有獨立編號，該酒店也因此而聞名。

若以大陸當日金價每公克超1100元人民幣（約5000元新台幣）來計算，78公斤黃金價值超8580萬元人民幣（約3.9億新台幣）。

原本鑲嵌在地磚內999.9千足純金。（圖／翻攝極目新聞）

對此，記者致電澳門英皇娛樂酒店，工作人員表示，酒店地磚內確實有78公斤黃金，已於1月29日晚上撤走，不過原因與金價無關，是酒店內部裝修需要，待裝修結束後會再進行展出。

資料顯示，英皇娛樂酒店有限公司（00296.HK）主要從事酒店服務，涵蓋位於香港及澳門多間酒店及租賃公寓。澳門英皇娛樂酒店曾設有博彩區—英皇宮殿娛樂場，該娛樂場曾紅極一時，開業當天，不僅英皇旗下的藝人悉數參加，成龍、劉德華、張學友等人也來捧場。2025年10月30日，該娛樂場宣佈停止運營，自此只保留酒店業務。

