金價狂飆破4600美元！川普關稅戰引爆全球避險潮

美國總統川普宣布將對包括法國、德國、英國在內的八個歐洲國家商品課徵10%關稅，措施將於2月1日生效，並計畫在6月進一步提高至25%。此舉立即引發歐洲可能反制的疑慮，市場擔憂雙方恐陷入報復性關稅循環，全面貿易戰風險升溫。

受地緣政治不確定性影響，本週國際黃金市場波動加劇。現貨黃金以4529.89美元開盤，週一因美聯儲主席鮑威爾被刑事調查消息傳出，金價迅速突破4600美元，週三一度衝高至4640美元附近。然而週五早盤突然發生斷崖式下跌至4536美元低位，隨後又快速反彈至4600美元附近震盪。

多家公股銀行指出，2025年黃金價格在降息循環啟動、美元走弱與地緣政治風險升溫帶動下，全年大漲逾6成。台灣銀行表示，展望2026年若全球經濟成長放緩且聯準會持續降息，金價可望溫和上行。第一銀行認為，短線需留意高檔獲利了結賣壓，但在結構性支撐因素仍在下，預料金價將維持高檔震盪格局，若風險再度升高有機會挑戰5500美元關卡。

根據Kitco News最新調查報告，華爾街專家對黃金短線前景看法分歧明顯擴大。16位分析師中50%預計金價下週上漲，25%預計下跌，25%預計橫盤整理。Adrian Day Asset Management總裁認為動能仍在黃金一邊，場外觀望資金正在入場。但VR Metals出版人Mark Leibovit警告黃金頂部可能已出現，預計金價可能回落至3500美元附近。

OANDA市場分析師Elior Manier公開警告，隨著買盤一邊倒，金銀短線面臨回調風險。他指出銀行、對沖基金甚至不關注市場的人都在上調年底目標價，這是典型的狂熱信號，任何資產在狂喜階段都容易出現劇烈回調。

RJO Futures資深經紀人Daniel Pavilonis建議投資者密切留意川普在世界經濟論壇的講話，關注其對下任美聯儲主席人選傾向、關稅後續落地以及其他政治議題帶來的不確定性。貝萊德亞太區投資組合解決方案主管胡伊玲表示，該行現仍繼續看好金價走勢，預料在美國政府持續大印銀紙下，金價升勢可以持續。

