金價狂飆！貴金屬夯 台銀澄清：無「白銀存摺」

國際金價驚人飆升，不斷刷新紀錄，黃金存摺交易也持續升溫。最新數據顯示，全台每四人中就有一人持有黃金存摺。金價上漲帶動貴金屬價格整體上揚，近期網路上流傳台銀白銀存摺全攻略。對此，台銀緊急澄清，並強調從未提供白銀存摺相關業務，提醒民眾勿信不實資訊。

金元寶、金項鍊、財神爺、黃金萬兩吉祥圖案，年前添購黃金，象徵新的一年財運亨通，熱門的還有它。國際金價不斷創高，黃金存摺的交易，也跟著熱絡，全台約500萬的開戶數，等於每四人就有一人持有黃金存摺。

尤其是去年12月以及今年1月，黃金存摺開戶數，甚至出現倍增狀況。根據台銀公布29日黃金存摺牌價，每公克賣出價達5622塊，買進價5563塊。若去年2月3日買進100公克，花費29萬7600元，現在漲到55萬6300塊，等於增值了25萬8700塊，年投報率達86.92%。

民眾：「可能會考慮黃金基金之類的，因為它其實，它是間接持有黃金的公司，那我覺得就是，投資它們可能會來得比較保險一點點。」

民眾：「我覺得（金價）飆得太高了，其實我也不敢再買。」

不只金價貴桑桑，還出現銀存摺。2026年初至今，白銀累計上漲超60%，漲幅遠超黃金22%，近來網路流傳標示「台灣銀行白銀存摺全攻略」等文章，不過台銀緊急聲明澄清，從未提供白銀存摺相關業務，呼籲民眾切勿相信網路不實資訊誤導。

期貨分析師劉家倫：「大方向的一個利多因素，都讓這個黃金，是有一個基本面的，一個支撐，那只是說，其實在目前的一個階段上，某種程度也是有一點投機性質，如果有要用期貨來做投資的話，其實風險因為有槓桿，所以投資上面建議還是要設一個停損。」

黃金現貨價格一度飆升至5602美元，國外分析師更預估，若貨幣政策轉為更加寬鬆，且地緣政治力量繼續削弱美元，黃金價格可能在今年突破1萬美元大關。看來投資者對黃金熱情，仍將持續升溫。

