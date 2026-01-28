金價狂飆！黃金存摺開戶數破500萬戶 台銀董座自爆「千金難買早知道」

財經中心／師瑞德報導

受國際金價飆漲影響，國內掀起黃金存摺熱潮，全台開戶數突破500萬戶。台銀總經理施瑪麗備詢時自爆在1600美元時就獲利了結，感嘆「賣太早」。專家楊天立分析，避險需求仍高，長線看漲但須留意短線波動。（圖／翻攝自國會頻道網站）

國際金價驚驚漲，國內掀起一股「淘金熱」。國民黨立委羅明才今（28）日在立法院財政委員會質詢時指出，金價一路飆升帶動投資熱潮，詢問目前國內「黃金存摺」的投資現況。臺灣銀行總經理施瑪莉透露，目前全台黃金存摺開戶數已突破500萬大關，顯示「藏金於民」已成趨勢。面對驚人漲幅，連銀行高層都忍不住感嘆「賣太早」，錯失大波段行情。

開戶數破500萬 黃金成避險新寵

羅明才質詢時表示，黃金價格不斷攀升，許多民眾關心是否還能進場。台銀總經理施瑪麗指出，光是台銀自家的黃金存摺客戶就超過70萬戶，若加計全台其他銀行，總開戶數已超過500萬戶，顯示黃金已成為國人重要的資產配置工具。

千金難買早知道 台銀總座自爆「賣飛」經驗

面對金價狂飆，施瑪莉也分享自身「慘痛」經驗。她透露自己早在金價每盎司 1,270 美元時就定期定額進場佈局，獲利頗豐。然而，當金價漲到 1,600 多美元時，她選擇獲利了結。對照如今金價屢創新高，她不禁在備詢台上扼腕直呼：「很後悔，賣太早了！」真實反應引發台下一陣莞爾。

專家看後市：長線看多 但短線需防回檔

針對金價未來走勢，有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部經理楊天立分析，全球地緣政治局勢動盪，推升避險需求，黃金長線趨勢依然看好。但他同時提醒投資人，由於近期短線漲幅已大，雖然大方向趨勢向上，仍需密切留意技術面回檔風險，建議投資人採分批佈局或定期定額方式操作，較為穩健。

