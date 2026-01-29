金價狂飆17萬創新高！專家卻發毛：市場已崩壞 揭恐怖下場：恐雪崩反轉

記者許雅惠／台北報導

金價狂飆17萬創新高！專家卻發毛喊市場已崩壞，揭恐怖下場示警：恐雪崩反轉（圖／AI生成圖）

黃金、白銀價格真的出乎意料！在避險資金瘋狂湧入下，貴金屬市場上演「史詩級行情」，價格一路狂飆屢創歷史新高，市場更不斷上修 2026 年目標價。不過，就在投資人一片叫好之際，國外專家卻罕見發出嚴厲示警，直言這波漲勢已經「失序」，脫離傳統供需邏輯，背後更像是「流動性行情」在作祟。專家擔憂，一旦資金退潮，貴金屬市場恐怕會上演劇烈大反轉，投資人千萬別成為最後一隻老鼠。

金價衝破 17 萬！「不生息」反成避險王

根據《CNBC》報導，金價 29 日無視地心引力，一舉突破每盎司 5,500 美元（約新台幣 17.2 萬元）大關，再度刷新歷史天價；白銀現貨價格也不遑多讓，單日飆漲逾 2%，來到每盎司 119.3 美元（約新台幣 3,732 元）。這股熱潮更外溢至鉑金、鈀金，全面點燃多頭氣勢。

分析師指出，地緣政治緊張、各國國債如滾雪球般膨脹，加上利率政策前景不明，「亂世買黃金」成為投資人共識。且央行持續狂買，讓「不生息」的黃金，相較於國債反而更具吸引力。

漲到專家都怕？分析師驚喊：市場已經「崩壞」

然而，這種漲法連專家都看不下去。MKS PAMP 分析師希爾斯（Nicky Shiels）語出驚人表示，在前所未見的高波動環境下，「我認為貴金屬市場已經崩潰了（Broken）」。她解釋，目前價格的主要推手，已經不是實體供需，而是「流動性」主導，導致價格劇烈震盪，頻頻偏離基本面，這種現象極不健康。

全是貨幣貶值惹的禍？小心「猛烈反噬」

Galena Asset Management 執行長托梅（Maximilian Tomei）也示警，現在貴金屬走勢跟基本需求「關聯性不高」，更多是因為「基準貨幣貶值」。簡單來說，黃金本質接近貨幣，當美元走弱，黃金自然水漲船高，但这未必代表真的有這麼多人需要黃金。

進一步引用 Marex 全球市場分析主管沃爾夫（Guy Wolf）的警告，現在只要相對有限的資金流入，就能把價格炒得半天高。但他提醒，水能載舟亦能覆舟，一旦投機資金獲利了結、流動性快速退潮，貴金屬價格恐怕會出現「同樣猛烈」的反向修正，投資人追高前務必三思。

