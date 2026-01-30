金價獲利回吐一度跌逾5% 瑞銀看好3月突破6200美元

瑞銀集團預測金價今年將衝至每盎司6200美元。路透社



國際黃金價格週四（1/29）衝破每盎司5500美元天價後，投資人獲利回吐，金價一度重挫5%，今日（1/30）再出現回升漲勢。瑞銀集團同時大幅調高對金價前景預測，預計今年3月將上看6200美元。

國際金價週四創下每盎司5594.82美元新紀錄後，隨後一路下滑，跌幅超過5%。金價驟跌原因主要是投資人獲利回吐。

High Ridge Futures金屬交易部主任麥格（David Meger）說：「在貴金屬飆漲到近日新高點後，我們看到大量賣出。」

但這股賣出潮維持沒有多久，又開始出現買氣。台灣時間今日上午9時半左右，現貨金價來到每盎司5330.2美元，微幅上揚1.3%。美國2月期貨價小跌0.3%，來到每盎司5318.4美元。

瑞銀集團（UBS）週四調漲對黃金價格的預測數字，從先前的每盎司5000美元，調高到目標價6200美元。

瑞銀表示，受到美國利率將調降、全球經濟風險升高和美國國內政策不確定性的擔憂影響，各國央行將持續買進黃金，使得黃金ETF資金流轉強，對金條和金幣的需求增加，都會進一步推高金價。

瑞銀預測，6200美元的目標價可望在今年3月、6月及9月觸及。瑞銀同時預測，金價會在美國11月期中選舉後下滑至每盎司5900美元。

