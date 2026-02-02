金價短期恐回檔逾5成 專家：合理

國際黃金價格回檔，台銀貴金屬部經理楊天立表示，黃金自去年10月28日起漲以來，漲幅已逾44％，目前修正屬於合理範圍，金價今年進入「不封頂」，惟劇烈震盪將呈常態，投資人不宜追高。

國際金價從每盎司5600美元跌至4700美元，面對「史詩級」下跌，楊天立表示，1月30日震盪11％、從1月29日起算則已下跌15％，短期內清洗、回檔50％到61％都在合理範圍內，一般預期短時間內會觸及低點，甚至出現「超額清洗」狀況，之後花1、2個月整理，長期仍是看好。

楊天立表示，地緣政治變化有區域、內政間的挑戰，外界也在觀察美國總統川普在期中選舉如何出招，新任聯準會主席華許是鷹派還是鴿派尚未100％確認，後續有許多不確定因素。

楊天立建議，當行情噴出時，投資人不宜追高，採取定期定額方式較好；他認為，短線投資人反而要在噴出時，採取觀望或獲利了結，比較安全。

實體貴金屬供貨量日前傳出斷貨情形，楊天立澄清，與事實不符，不論是黃金或白銀，台銀的庫存都非常充分，因為有提早準備，因此沒有任何供給緊縮或斷貨情形。

金價重挫，昨日台北有銀樓一開門就湧入購買人潮，由於價格跌至每錢18400元左右，與高檔時衝破2萬大關、達21120元，價差逾2700元。

甫於上周創下歷史新高水準121.64美元，現貨銀價30日狂瀉3成，創史上最大跌幅，2日走勢高低起伏，一度出現2位數跌幅，失守73美元，隨後又站上80美元，回升至82.08美元，跌幅3％。白銀期貨價先蹲後跳，盤中反彈2.22％，報80.36美元。