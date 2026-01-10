金價站上4510美元大關 專家看好今年挑戰5000美元

在連續數日小幅回檔後，國際金價於9日美國交易時段出現明顯反彈。（示意圖／翻攝自pixabay）





在連續數日小幅回檔後，國際金價於9日美國交易時段出現明顯反彈，單日強勢走高，盤中一度衝上每盎司4510美元，帶動週線漲幅約4%。市場分析指出，全球政經局勢動盪未歇，加上投資人持續進行資產配置調整，黃金中長期走勢仍具上行空間。

根據《彭博》與《路透》綜合報導，美國於9日公布12月非農就業報告，新增就業人數僅5萬人，明顯低於市場原先預估的6萬人水準。不過失業率小幅下降至4.4%，略優於預期。

報導分析指出，整體而言，美國勞動市場復甦力道依舊有限，成長動能持續偏弱。市場普遍認為，這樣的就業表現將對聯準會（Fed）的政策方向產生影響，目前投資人預期今年至少有兩次降息空間。利率走低通常有利於無息資產表現，進一步為金價提供支撐。

Metals Focus於最新研究報告中指出，全球經濟前景與地緣政治風險仍充滿變數，在此環境下，投資組合多元化需求將持續推升貴金屬吸引力。該機構認為，無論是黃金或其他貴金屬，短中期價格仍有上行潛力。報告也提到，美國關稅政策走向尚不明朗，加上部分金屬供需基本面改善，白金屬價格亦可能同步受惠。

展望後市，Metals Focus分析認為，隨著去美元化進程持續推進，以及全球衝突風險升溫，黃金的避險與儲備價值將更加凸顯。今年金價不排除突破歷史高點，挑戰每盎司5000美元甚至更高水準。

