金價翻倍幸福加倍 北港武德宮300份純金錢母迎丙午年
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】在國際金價飆升之際，財神信仰發源地──北港武德宮，仍維持「驚喜不縮水」的傳統。配合農曆十月初一（11/20）起受理丙午馬年點燈，武德宮於18日舉行「丙午年純金錢母投置母庫認證儀式」，依循往例投入300份純金錢母小紅包，讓參與點燈與春節走春的信眾，都有機會成為「金主」。
武德宮今年準備20萬份錢母小紅包，並隨機混入300份內含999.9純金紀念金幣的紅包。過去這批金幣成本僅百餘萬元，如今因金價飆漲市值突破兩百萬元。主任委員林安樂表示，金價翻倍也讓信眾抽中金幣的喜悅「加倍升級」，希望在高金價時代，依然能真實感受到財神爺加倍的祝福。
為求活動公平、公正、公開，本次儀式特別邀請北港鎮鎮長蕭美文親臨見證。現場由主委及鎮長隨機抽驗內裝純金金幣的小紅包，確認金幣樣式與數量無誤後，再重新封裝並擲入錢母母庫，與一般錢母一同混合。整個過程全程直播，讓無法親臨現場的信眾也能線上一同觀禮，見證這項在台灣已蔚為風潮的「錢母文化」。
北港武德宮表示，自開宮以來，即有春節發放錢母的傳統，紅包內放置兩枚一元硬幣，取其台語諧音「有利」，象徵得財又得利、好運連連。武德宮將自國曆 11/20 早上 9 點起，開放現場及官網同步受理丙午馬年點燈登記，凡參與點燈者，均可獲得錢母小紅包一份，紅包由一般錢母與「純金錢母」隨機混合發放，無論是親臨現場點燈、透過官網登記，或於春節走春前來領取錢母的善信，人人都有機會在金價飆漲的時代，抽中價值持續攀升的純金錢母，為新的一年開啟財運亨通、好運加倍的嶄新氣象。
