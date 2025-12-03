金價衝上高點後急跌！專家：明年初有望飆5000美元

黃金市場近期表現震盪，專家指出，2026年初有望飆至5000美元。（示意圖／翻攝自Pexel）





黃金市場近期表現震盪，金價在前一交易日衝上每盎司4,278美元的6週新高後，2日因投資人獲利了結而迅速回落1.1%，收在每盎司4,186美元，對此專家指出，明年初有望飆至5000美元。

據《路透》報導，金價在前一交易日曾強勢上漲，一度衝上每盎司4,278美元，創下6週以來的新高，2日許多投資者趁機鎖定利潤進行獲利了結，黃金現貨價下跌1.1%至每盎司4,186美元。同時，2月交割的美國黃金期貨結算價也下跌1.3%至每盎司4,220美元。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師格蘭特（Peter Grant）表示，「這可能只是獲利了結，市場關注的仍然是降息，而這樣的預期依舊穩定」，並指出「我們正處於一個將最終引領向上突破的持續形態中，而我依然看好金價在明年初達到5000美元。」

近期數據顯示美國經濟逐漸降溫，加上聯準會決策者釋放鴿派訊號，提振市場對聯準會下週會議降息25個基點的預期，交易員認為降息的可能性已高達89%，在降息會議之前，投資人正密切關注本週公佈的關鍵美國經濟數據，其中包括美國時間3日公佈的11月ADP就業報告，以及5日的9月的個人消費支出（PCE）指數，PCE指數是聯準會首選的通膨指標，將為下週的決策提供重要指引。

世界黃金協會表示，各國央行在10月份購買53噸黃金，較上季增長36%，是今年以來最大的月度淨需求；白銀價格從週一創下的每盎司58.83美元的歷史高點回落，下跌0.1%，至每盎司57.90美元，儘管回落，白銀價格今年以來已累計上漲超過100%。

另外，德國商業銀行表示，雖然近期白銀上漲並無新原因，但已知因素依然存在，該行預計未來一年白銀價格將進一步上漲，但漲幅較為溫和，目標價為每盎司59美元。

