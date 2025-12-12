金價衝到1萬美元有望？台銀黃金王子點出上漲動能：散戶跟著這群人買

國際金價今年屢創新高，現已升破每盎司4000美元，丹麥盛寶銀行日前發布十大驚世預言，指出2026年金價將衝上1萬美元，引發國際熱議。對此，台灣銀行貴金屬部門經理楊天立在網路節目《TODAY財知道》表示，大眾對未來金價長期趨勢仍看好的原因是全世界的政治、經濟的板塊在挪移，全世界的地緣政治造成整個經濟權力的板塊移動，在移動過程中，風險將增加，資金也順著移動開始轉移。

楊天立指出，從過去十年觀察，資金開始進入到黃金市場的為央行，越來越多央行調整其黃金儲備。過去美元可能在儲備中占比最高，可達將近7成，而目前美元在全世界的儲備佔比已不到50%，黃金占比不斷上升，現已超過10%，達到接近15%。有預測認為，黃金在全球儲備資產的占比有機會增加到20%以上，依照歐洲央行規定，歐洲央行成員國的黃金儲備占總儲備的比例要達25%，世界上仍有許多國家距離25%黃金儲備還相當遙遠。為了整個資金結構的調整，許多國家在調整其儲備比例，過程當中就會造成很大的資金移動，特別是新興國家，因為新興國家經濟正在崛起，收入正在增加，此時放到其他貨幣或其他國債的儲備資產比例會下降，黃金將會增加。

楊天立續指，當大眾風險意識提升，國際上的富豪也在調整其投資組合和資產配置。許多投資銀行表示，目前看到的趨勢是股票60%、債券30%、黃金10%，目前黃金在許多國際富豪的配置中占比不到5%，若黃金配置增加到10%，將是相當大一筆資金。央行和富豪的買盤為推升金價不斷上升的很大動力，且當金價上漲後，散戶會跟著動作，此時金價便會整體推升。今年實體黃金比起去年成長至少3成以上，過去大眾可能認為黃金存摺就已足夠，但現在有部分投資人會認為要把實體黃金放在身邊更為安心，可見目前金價的上漲是全世界整個資金再調整的過程。

川普政策影響全球供應鏈 楊天立看好黃金長期看漲

針對金價未來長期趨勢，楊天立表示，美國總統川普目前在改變美國和全世界的關係，而在改變關係的過程，供應鏈部分會造成成本推升，且川普的降息政策會造成市場寬鬆，導致通貨增加。此外，若川普的穩定幣政策成功，另個層面可能造成通貨增加。一方面成本推升，二方面利率下降，三方面又有通貨增加，可能對於通貨膨脹、物價和經濟造成相當大的壓力，可能會在未來2、3年影響到整個市場。

楊天立進一步指出，當全世界的這個勢力板塊開始移動，當美國要和全世界的關係脫鉤，此時人人都要求自保，資金的移動可能就不見得會再回到美元，而是會回到其他地方。而黃金本身就是去中心化商品，就會成為大眾資產配置的選項，當資金往黃金移動時，便會看到黃金長期趨勢的上漲，雖然中間肯定仍會經過幾次大的修正，但就趨勢而言仍會往上走。

