金價衝回5000美元大關！美財長：中國「混亂交易」造成

近期金價走勢劇烈震盪，今（9）日衝回每公克新台幣5,000元大關。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於美國時間8日表示，上週黃金市場價格出現大幅波動，主因與中國出現「混亂交易」有關。

美財政部長直指中國混亂交易衝擊金價

根據外媒《The Business Times》報導，貝森特在福斯新聞的節目《週日早晨談未來》（Sunday Morning Futures）上指出，「黃金價格的波動，是因為中國的情況有點混亂，他們不得不收緊保證金要求，所以在我看來，黃金價格的上漲有點像是一次典型的投機性拋售。」

談及貴金屬價格創下新高，貝森特表示，上漲的因素包括投機性購買、地緣政治動盪，以及市場對聯準會獨立性的疑慮，不過上週金價突然出現反轉，市場動盪同時帶動美元自1月初以來首度出現週線上漲，而道瓊工業指數更首次突破5萬點大關，顯示投資人對美國經濟與企業獲利前景抱持樂觀態度。

貝森特認為，隨著11月美國中期選舉臨近，道瓊創下歷史新高，證明美國經濟正邁向上升週期，將使美國民眾受益，他也預期，預計聯準會在縮減資產負債表的任何努力中都會採取謹慎的態度，並直言「我不指望他們會迅速採取行動」，更指出「他們已經轉向寬鬆的財政政策，這確實需要更大的財政規模，所以我認為他們可能會按兵不動，至少花一年時間來決定下一步該怎麼做。」

