金價衝破4600美元創歷史新高 白銀同步刷新高點
受美國聯準會（Fed）前景不確定性升高影響，投資者避險資金紛紛大舉湧入貴金屬市場，金價與銀價12日雙雙創下歷史新高。現貨黃金盤中一度站上每盎司4600美元大關，白銀價格也刷新高點，顯示投資人對風險資產的戒心升溫。
根據《路透社》報導，截至美東時間12日下午1時38分，現貨金價上漲2.2%，報每盎司4609.58美元，盤中最高觸及4629.94美元的歷史新高。此前，2月交割的美國黃金期貨收盤上漲2.5%，報每盎司4614.70美元。
法國興業銀行（Societe Generale）全球商品研究主管海伊（Michael Haigh）指出，「高度不確定性正是推升金市的直接動力，而且幾乎每週都會新增一個不確定因素。」他認為，支撐這波漲勢的背景短期內不易逆轉。回顧2025年，金價全年大漲逾64%，創下1979年以來最佳表現；白銀更以146.8%的漲幅寫下史上最強年度紀錄。
市場動盪的導火線之一，來自美國總統川普（Donald Trump）對聯準會施壓升級。報導指出，川普政府揚言就聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）針對一項建築翻新項目的發言展開刑事調查，甚至可能起訴；鮑爾則回應稱，相關指控只是川普試圖控制降息的「藉口」。
鮑爾任期將於5月屆滿。《福斯新聞》報導提到，川普政府預計將面試貝萊德（BlackRock）投資長里德（Rick Rieder），作為接任鮑爾的潛在人選。市場普遍預期，聯準會將在1月27至28日會議中維持利率不變；不過，鑑於2025年已降息75個基點，市場仍押注2026年稍晚可能再降息兩次，進一步提振對黃金等無收益資產的需求。
白銀方面，現貨銀價盤中創下每盎司86.22美元的歷史新高，隨後上漲6.8%，報85.39美元。木星資產管理（Jupiter Asset Management）黃金與白銀基金經理雷蘭（Ned Naylor-Leyland）表示，金銀通常相輔相成，但當資金流向白銀時，漲勢會更為迅猛。
其他貴金屬亦同步走揚，現貨白金上漲3%，報每盎司2342.10美元；鈀金上漲2.5%，報1861.44美元。
