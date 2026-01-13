金價衝破4600美元！油價創7周新高 高盛曝後市

伊朗情勢動盪，國際油價創7周新高。

伊朗緊張情勢升高，投資人擔心原油供應中斷，國際油價周一（12日）應聲走揚，並收在7周以來高點。不過，高盛集團研究報告指出，地緣政治風險將持續影響市場，但今年油價恐怕因為供應過剩而緩步走低，但2027年油價將逐步回升。

因為美國司法部對聯準會啟動調查，引發央行獨立性擔憂，金價突破每盎司4600美元。另一方面，伊朗血腥鎮壓示威持續擴大，恐怕已經造成超過6千人死亡。川普周日表示，美國可能和伊朗官員會面，並威脅如果針對示威者的致命暴力持續升高，不排除採取軍事行動。

紐約西德州中級原油期貨上漲38美分，漲幅0.6%，收在每桶59.50美元。北海布蘭特原油期貨上漲53美分，漲幅0.8%，收在每桶63.87美元。這是布蘭特原油從去年11月18日以來的最高收盤價，也是紐約期油從去年12月5日以來的最高水準。

美國投資銀行高盛周日發表研究報告指出，隨著新增供應進入市場並形成供給過剩，油價今年可能呈現走低趨勢；不過，和俄羅斯、委內瑞拉以及伊朗相關的地緣政治風險，還是會持續推升市場波動。

高盛還把2027年布倫特原油和WTI原油均價預測調整為每桶58美元和54美元，比之前下調5美元，原因是高盛上調了美國、委內瑞拉、俄羅斯的原油供應預期，增幅分別是每天30萬桶、40萬桶跟50萬桶。