金價衝破5千美元大關 2025年漲幅逾6成創46年新高

路透社報導，由於經濟和地緣政治風險持續推升避險需求，黃金價格27日首度突破5000美元大關，並於28日再創下新高，截至美東時間下午4時已漲至每盎司5181.84美元。根據台灣銀行黃金存摺牌價，截至28日下午3時25分，台灣金價也漲至每公克5343元新高。

根據外媒報導，金價漲勢在去（2025）年就已出現爆發性成長，全年上漲超過60%，創下自1979年以來的年度最大漲幅；今年漲勢仍在延續，1月至今已上漲逾18%。德意志銀行和法國興業銀行預測，至今年底，金價將有望達到每盎司6000美元。

英國《衛報》報導指出，由於美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策反覆、市場預期美國將降息，以及聯邦政府可能再次停擺等局勢，都造成投資人擔憂而選擇投入黃金避險。自去年1月20日川普就職以來，黃金價格已大漲近90%。

貝萊德投信（BlackRock）固定收益部門前主管米勒（Miller）分析，金價上漲也有部分源自市場擔憂川普政府削弱美元。《衛報》稱，美國政府內部關鍵決策圈長期釋放訊號，希望美元走弱以協助重振美國製造業；美元貶值將動搖美國主要資產價值，凸顯黃金作為保值工具的吸引力。

此外，綜合外媒報導，包含以哈戰爭、俄烏戰爭、美國逮捕委內瑞拉總統、美國欲奪取格陵蘭等國際衝突局勢，以及各國央行加大購債力度，都是推升金價的因素。

美國銀行（Bank of America）大宗商品策略師維德默則認為，金價漲勢通常在最初推動投資人進場的因素消失後才會結束，這些因素至今仍然存在。