金價衝破5200美元，該投貴金屬還股票？阮慕驊對比悲情房市：錢越來越不值錢了

近年國際地緣政治持續震盪，黃金價格飆漲，今（2026）年更寫下數十年來最強開局，站穩每盎司5000美元以上，且數度創高，有分析師指出，資金正加速湧向黃金。對此，財經專家阮慕驊今（28）日在臉書直呼，黃金現貨價今衝破5200美元，2026年1月還沒過完，就漲了20%。

阮慕驊透露，2025年3月他在台銀買了2塊金鑽、1台兩的黃金，共計24萬元，若現在賣回給台銀可以拿回近40萬元。他進一步說，如今貴金屬這種漲法，預示了錢不值錢，且會可能愈來愈不值錢的大趨勢，因此關鍵在於，要把錢換成什麼替代品，黃金、股票還是房產？

廣告 廣告

房產不如黃金、股票？阮慕驊3點解答

阮慕驊對比，若在去年把錢換成房產，可能會有點苦腦，因為現在股市暴漲，黃金暴升，房市卻冷到不行。至於為何房子會不如黃金、股票？他則提出3點分析，一是流動性，因為股票跟黃金隨時可以變現，反觀房子想變現，先要找到願意的買家，且等過戶全部完成拿到錢至少耗時3個月。

再者是「折舊」，阮慕驊說，黃金、股票沒有這樣的問題，但房子住一年老一年，老房子不會有人想要，尤其在雙北到處都是老房、老社區，面臨都更和重建不易的問題；三是管理的問題，黃金放保險箱、股票只要盯住股價，知道漲跌趨勢不難管理？

但若是房子呢？阮慕驊說，假設出租遇到惡房客，那可就慘了。他強調，他仍認為還是要有一間自住的房子，至於投資就得看眼光和財力了，「買房慎選，慎思。」

更多風傳媒報導

