金價衝高急轉彎！花旗目標價上調至5000美元

現貨黃金在昨（13日）美盤一度衝上每盎司4634.69美元的歷史新高後，隨即出現獲利了結賣壓，盤中最低回落至4569.65美元，終場收在4586.63美元。儘管短線拉回，市場對中長線走勢仍抱持信心，花旗最新報告上調黃金目標價至每盎司5000美元，評估未來數月金價仍有再創高點的空間。

金價創高後回跌

根據《Investing.com》報導，現貨黃金在紐約交易時段一度刷新歷史高點，但隨後出現明顯拉回，盤中跌幅擴大，最終收在高檔整理區間。分析師指出，美元指數走強，加上市場在連續大漲後選擇獲利了結，是導致金價短線回檔的主要原因。

報導也提到，雖然美國通膨數據一度壓抑美元，但隨後美元迅速反彈，使以美元計價的黃金承壓。此外，從價格走勢來看，金價漲到高點後賣壓增加，追價買盤減弱，讓部分資金先行退場觀望。

避險需求仍支撐金價

不過拉長時間軸來看，支撐金價的避險需求與國際局勢因素仍然存在。根據《彭博》指出，貴金屬整體仍受惠於市場對地緣政治風險與政策不確定性的擔憂，投資人對避險資產的配置需求持續存在。

分析認為，聯準會政策前景、美國政治變數，以及中東與地緣衝突風險，都是支撐金價的重要因素。在這樣的背景下，花旗上調黃金目標價，評估在避險需求推動下，金價未來三個月內有機會挑戰每盎司5000美元水準。

外媒分析認為，短線震盪屬於高檔整理的一環，並不代表趨勢反轉。後續仍需觀察美元走勢、利率政策方向，以及地緣政治變化，是否再度點燃金價上攻動能。

