金價衝高點！瑞銀估Q4將飆5400美元 曝2關鍵

國際金價近日一度衝上每盎司4550美元歷史高點後出現劇烈震盪，目前回落至4400美元。不過，多數國際金融機構仍偏多看待後市，認為年底仍有機會挑戰5000美元。瑞士銀行（UBS）指出，地緣政治與金融市場風險，將是金價能否進一步上探5400美元的關鍵因素。

瑞銀最新報告指出，瑞銀已將今年前3季金價目標上修到5000美元，雖然年底金價預期將從第三季的高點回落到4800美元，由於美國國內政策不確定性，包含中期選舉、不斷增加的財務壓力等，再加上實際收益率低迷、全球經濟持續令人擔憂等種種不確定原因下，黃金需求預測將於2026年繼續增加，並有可能在第四季再創新高。

針對金銀價格近日劇烈波動，機構投資人指出，市場基本面並未轉弱，震盪主因在於監管因素干擾，包括美國芝加哥商品交易所（CME）短期內二度調高貴金屬期貨保證金，迫使部分高槓桿多頭退場，加上美國公債殖利率與美元走強，壓抑無息資產表現，導致價格短線修正。

金融專家表示，黃金與白銀的避險需求仍具支撐力，以南韓為例，因韓元大幅貶值，民眾資產保值意識升高，南韓2025年黃金與銀條銷售雙雙創下歷史新高。機構投資人引述摩根大通與滙豐銀行前貴金屬主管戈特利布分析指出，金銀價格雖難再現6、7成的暴漲行情，但支撐金價長期走高的基本條件仍在，金價仍有約10%至15%的上行空間。

