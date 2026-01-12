金價衝4601美元新高 黃金存摺4685元天價

▲由於伊朗抗議活動愈演愈烈，地緣政治緊張局勢升溫，國際黃金現貨價格一度飆漲至4601美元歷史新高，也帶動台灣銀行新台幣計價黃金存摺每公克衝上4685元天價。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 由於伊朗抗議活動愈演愈烈，地緣政治緊張局勢升溫，國際黃金現貨價格再創新高，一度衝破4600美元，來到4601美元，也帶動國內黃金存摺飆天價，台灣銀行新台幣計價黃金存摺每公克也突破4600元，來到4685元歷史新高。若在去（2025）年1月13日買進100公克只要28萬7600元，放到現在增值了18萬0900元，年投資報酬率達62.89%。

總統川普近日威脅若伊朗政權對平民動用武力將予以打擊。而根據一個致力於促進伊朗人權的非政府組織指出，伊朗當局鎮壓全國性抗議活動已造成至少538人死亡。德黑蘭當局則警告，若美國動武保護示威者，美軍和以色列將成「合法目標」。

在地緣政治緊張局勢再次升溫之下，國際金價也再創新高，現貨價格更一度突破4600美元，來到4601美元，目前拉回4578美元附近。在國際金價飆漲之下，台銀黃金存摺也不斷創新高，以新台幣計價黃金存摺今日早盤每公克賣出價也突破4600元，一度來到4685元天價。

回顧去年1月13日台銀黃金存摺每公克賣出價2876元，當時若買進100公克，只要花27萬7600元，現在已漲到46萬8500元，增值18萬0900元，年投報率62.89%。

其實，市場也持續看好黃金後市，瑞銀日前才上調今年金價目標區至受到實際利率下行、全球經濟不確定性上升及美國國內政策變數，尤其是中期選舉和財政壓力加劇等因素驅動，並上調今年3月、6月和9月黃金目標價至5000美元，並認為若政治或金融風險進一步上升，金價有望衝高至5400美元，黃金仍是極具吸引力的資產，也是投資組合中重要的風險對沖工具。

此外，台銀研究報告也提到，根據世界黃金協會（WGC）最新報告，全球央行2025年第4季持續增持黃金，11月淨購買量達45公噸，延續10月的強勁動能，第3季至第4季前2月合計購金220公噸，較第2季增長28%，顯示即使金價高漲，各國央行仍策略性增持。

波蘭去年11月新增12公噸，累計持有543公噸，中國央行連續13個月增加官方儲備，11月再增1公噸，總量超過2300公噸，約佔總儲備7%，然其實際持有量可能遠高於公開數據。世界黃金協會認為，去美元化與多元化需求持續推動央行購金，短期內不會改變。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



