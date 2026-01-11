金價觸不到終點？ 投行看好今年再攻5000美元

金價在2025年大漲65％，突破每盎司4500美元價位。（圖／pixabay）

黃金價格在2025年大漲65％，突破每盎司4500美元價位。專家認為，黃金具市場避險性，在地緣政治衝突和經貿變動局勢加劇下，容易吸引市場資金流入，營造金價上漲的有利環境。

由於黃金及美元原為全球首要兩大避險資產，近年來美國債總額居高不下，加上美元指數轉弱，俄烏戰爭、中東地緣政治風險與美對等關稅等引發的全球經貿不確定風險增溫時，黃金正式取代美元成為投資人首選最佳避險資產。

各銀行看好金價今年仍創新高的機會，在各金融機構預測上，若有地緣政治或金融市場風險，最高可上看挑戰5500美元。滙豐銀行大宗商品策略師James Steel表示：「我們預計價格將在2026年上半年達到或接近每盎司5000美元。然而隨著2026年的推進，這一漲勢可能會減弱」。

廣告 廣告

臺灣銀行分析，2025年金價表現亮眼，成為全球資產中的焦點，黃金要出現比2025年歷史紀錄級漲勢的機會相對較小，但其資產配置多元化及價值穩定的核心功能，仍將受到全球市場及投資人的高度重視，基本面依舊相當穩固，展望正向樂觀。

全球央行買盤成近年金價上漲主要驅力，同時伴隨金價大漲，國際黃金交易已從過往的避險商品，轉變為主要投資商品。高盛指出，目前投資者對黃金的配置比例仍處於歷史低點。根據其估算，美國投資者只要將組合中的黃金比例提高0.01個百分點，金價就可能受拉動上漲約1.4％。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

6架私人飛機和金鋼琴！ 陳志落網 網瘋傳「炫富老婆」是她

「記憶體＋面板股」下周抓去關禁閉 處置期間一次看

親密後才知不是女友？郭書瑤被「我們不適合」一句話消失 情緒潰堤機上痛哭