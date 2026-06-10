金價觸及4200還會再低！ 花旗預測：4000大關保衛戰
國際金價與銀價跌勢10日進一步擴大，現貨黃金跌破每盎司4,200美元關卡，觸及2025年12月以來最低水準；現貨白銀跌幅更為明顯，失守每盎司64美元大關。市場正等待美國即將公布的消費者物價指數（CPI）數據，預料將創下近3年來最高增幅。國際金融巨頭花旗銀行預測，黃金短期目標將從4,300美元再下修。
根據國際財經媒體GoodReturns報導，現貨黃金10日早盤一度跌至每盎司4,180美元附近，跌幅超過1%，創下自2025年12月8日以來最低價位。另一方面，現貨白銀跌幅超過2%，跌破每盎司64美元，目前報63.84美元，同樣來到2025年12月8日以來低點。
金銀價格為何大跌？
本輪貴金屬價格重挫的主要原因，來自美國與伊朗衝突再度升溫。美國總統川普（Donald Trump）先前警告以色列停止攻擊伊朗政權後，美伊雙方仍再次互相發動攻擊。就在以色列與伊朗同意停止互相攻擊後不久，美國又以「自衛性打擊」為由，對伊朗發動新一輪空襲。
此舉重新引發市場對全球能源危機可能長期化及通膨壓力升溫的憂慮。而最新衝突升級，也讓外界對脆弱停火協議能否持續，以及更廣泛和平協議前景產生疑問，同時使荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾近全面封閉的情況持續延長。
《Trading Economics》分析，與衝突相關的能源成本上升，進一步加劇市場對通膨持續高檔，以及各國央行可能進一步緊縮貨幣政策的擔憂，進而對黃金、白銀等不具孳息收益的資產形成壓力。
美國將於週三公布2026年5月CPI數據，由於美國聯準會（Fed）預計本週稍晚公布6月利率決策，因此這項數據備受市場關注。
市場預估，美國5月通膨率將升至4.2%，可能創下近3年來最高水準，主因為全球能源危機推升物價壓力。
花旗下調黃金短期目標價
花旗集團（Citigroup）將COMEX黃金短期目標價，從原先每盎司4,300美元下調至4,000美元，理由是短期內推升金價持續上漲的催化因素有限。花旗在報告中指出，實質殖利率趨於穩定、美元短線偏強、地緣政治緊張情勢降溫，以及避險溢價回落，都將影響現貨黃金市場情緒。
此外，花旗也注意到各國央行實體黃金需求放緩，以及黃金ETF資金流入趨緩的現象。花旗認為，除非市場再度出現新的衝擊事件，否則短期內黃金上漲動能可能受到限制。
不過，花旗仍表示，若通膨再度升溫或全球經濟進一步惡化，金價仍有機會重新走高。儘管下調短期目標價，花旗仍維持未來6至12個月黃金目標價為每盎司4,500美元不變。
更多東森新聞報導
新／通膨推高成本！ 台積電：不排除「調漲價格」
川普拋入股震撼彈！AI國家隊 OpenAI力挺
電梯激吻畫面流出！輝達供應鏈董座爆偷吃網紅
其他人也在看
鄭麗文赴華府踢鐵板？作家：回台續做總統夢
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程爭議不斷，先是遭爆出在波士頓僑宴時，與中共統戰部官員俞國梁同框；隨後在紐約僑宴中，又被發現紐約中國和平統一促進會長焦聖安也在其中，引發親中路線質疑，國...
蔣萬安沒料？她戳穿致命傷：沒存在感的市長
[NOWNEWS今日新聞]隨著2026年底大選腳步逼近，首都政治攻防戰也逐漸白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋近來拋出「大台北天際線」登山步道概念，頻頻與國民黨籍現任台北市長蔣萬安隔空交火，也讓外界質...
補刀鄭朝方「奉旨提名」！徐欣瑩拋雙AI嗆聲
[NOWNEWS今日新聞]民進黨今（10）日舉行中執會，通過提名竹北市長鄭朝方，代表民進黨參選新竹縣長，終於讓竹縣的選舉態勢逐漸明朗。稍早，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩也做出回應，首先恭喜鄭朝方在經過長...
SpaceX掛牌倒數，35檔概念股誰是實單、誰只是題材？台廠供應鏈分類一次看
SpaceX概念股有哪些？路透點名敬鵬、啟碁、昇達科，華通也供貨逾十年；同欣電、金寶屬代理標的，一文看懂台灣低軌衛星供應鏈。
5月CPI年增4.2%！美股開盤下探 台指期夜盤上下震盪千點
美國5月消費者物價指數（CPI）數據於當地時間週三（10日）公布，結果顯示年增率為4.2%，符合市場預期，而剔除食品與能源價格的核心CPI月增率則為0.2%，低於市場原先預估的0.3%。該數據稍微舒緩了市場對通膨壓力的擔憂，美股10日開盤小幅下跌。
股民注意！2檔台股被「抓去關」 處置至6／25
股民注意！2檔台股被「抓去關」 處置至6／25
海馬士西濱首射！電腦異常火箭彈無法發射
[NOWNEWS今日新聞]陸軍第十軍團今（10）日於台中大甲溪出海口周邊實施第二日「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，國軍向美國採購的海馬士（HIMARS）多管火箭系統首度在西海岸進行實彈射擊，原...
PLG/靠防守贏下比賽！勇士主帥許晉哲談把伯朗鎖死策略：寧願讓他在禁區拿兩分
PLG總冠軍賽第3戰10日移師台北和平籃球館登場，臺北富邦勇士靠著洋將古德溫攻下全場最高25分，霍力飛也繳出13分、16籃板的雙十成績，終場以85：76擊敗桃園璞園領航猿，在7戰4勝制系列賽取得2：1領先。
美股4大股指開盤齊跌！CPI升破4%晶片股承壓
[NOWNEWS今日新聞]美國總統川普又威脅將對伊朗採取更多行動，科技、晶片股也再次承壓，美股10日開盤走低，道瓊工業指數下跌263點或0.5%，標普500指數下跌0.5%、那斯達克指數下跌0.6%。...
網哀還是停損？「這檔」手握低軌衛星題材卻慘遭連8下殺登弱勢股王 封測訂單、發射端應用出貨時間曝光
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收盤43,225.54點，跌1478.8點，跌幅3.31%，觀察今日表現弱勢個股，信錦（1582）近期股價表現弱勢，...
黃仁勳險破產！回憶黑暗時刻「輝達只能撐30天」 親曝：失敗時全都怪我
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日登上韓國人氣綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，今（10）日晚間節目在韓國首播，一出場就用中文大喊主持人劉在錫名字，瞬間炒熱現場氣氛。節目中除了分享創業歷程，也談及成功、失敗與領導者的責任，金句連發引發熱議。
科技股拋售潮再現、美伊緊張關係升溫 美股三大指數開盤走低
即時中心／綜合報導美國科技股再現拋售，加上美國與伊朗緊張關係又升溫，皆拖累華爾街主要指數今天開盤走低。
Google砸800億拚AI！「這4檔躺著賺」台積電也上榜
生活中心／周孟漢報導全球人工智慧（AI）基礎建設大戰進入白熱化，科技巨頭正瘋狂砸錢擴充運算能力！近日有外媒指出，Google 母公司 Alphabet 已獲得巴菲特旗下波克夏公司，高達 100 億美元的投資，未來將透過股權融資籌集 800 億美元衝刺 AI 設備，在這波資金狂潮下，全球半導體供應鏈將有「4 大贏家」直接受惠，除了穩坐霸主的輝達、博通之外，護國神山台積電以及今年狂飆 250％ 的黑馬大廠邁威爾（Marvell Technology）都將迎來長線大噴發。
藍營有四顆太陽競逐2028？苗博雅點名她戰略位置最佳：蔣萬安應該等到2032
國民黨主席鄭麗文近日開啟訪美行程，她在舊金山灣區發表演說時表示，將於今年底開始為總統選舉展開準備工作，引發一波鄭麗文參選2028總統大選的討論聲浪。對此，台北市議員苗博雅在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，鄭麗文的民調雖比不上盧秀燕、韓國瑜和蔣萬安，但鄭麗文的戰略位置最佳，大眾有點低估鄭麗文和習近平握手帶來的力量，習近平的加持在國民黨黨內是很有用的。 鄭麗......
TPBL》5年3500萬合約到期面臨抉擇 高國豪鬆口想旅外：日本B.LEAGUE是理想舞台
新竹御嵿攻城獅後衛高國豪與球隊的5年、3500萬合約將於本季結束後到期，近期頻頻傳出可能挑戰海外聯賽
AI伺服器殺聲隆隆！三大法人退貨「這4檔」5.3萬張 連斬鴻海5次抱回178億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日來到43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，三大法人賣超1173....
黃山料遭炎上！《異色檔案》曾起底他「爆紅卻被討厭」的4大真正原因
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，痛批其作品空泛、文筆薄弱，相關話題連日延燒。作為長年霸占榜首的現象級作家，黃山料評價極度兩極。YouTube頻道《異色檔案》主持人DK曾對此現象進行深度剖析，指出黃山料爆紅卻備受討厭的核心，源於其作品充滿高度商業化的精準計算，以及過往在金錢觀、憂鬱症及「家暴適合論」等議題上的頻頻失言，才讓這場大眾閱讀與文學品質的爭議持續擴大。
全台首款8K雙鏡頭雲台相機！Insta360 Luna Ultra開賣 價格出爐
運動相機品牌 Insta360 今（10）日宣佈，與徠卡聯合研發的旗艦級雲台相機 Luna Ultra正式在台上市。標準套裝建議售價為 NT$ 22,990，創作者套裝建議售價為 NT$ 29,990。
外資連5賣台股重挫1479點 台積電翻黑、CPO族群成重災區
受到美國科技股走弱，及美國總統川普針對伊朗擊落美軍直升機事件，表態要有所回應，引發市場對中東局勢憂慮。台股今（10）日開低走低，盤中賣壓持續湧現，加權指數一路下探，終場重挫1478.9點、跌幅3.31%，收在43225.54點，創台股史上…
台股狂瀉1478點失月線！專家示警明日若無黃金交叉恐長期修正
台股今（10）日加權指數終場狂瀉1478點，以全日最低點43225點作收，失守43349點月線防線。由於市場擔憂美國5月消費者物價指數（CPI）即將公布，台指期多頭持續潰散，截至傍晚盤中一度續殺841點，最低下探42526點。專家指出，核心問題仍在於台股本身漲多後的修正與籌碼沉澱需求，大盤若要轉強，指標必須在50附近重新完成黃金交叉，不然修正的時間恐將拉長。