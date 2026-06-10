金價觸及4200還會再低！ 花旗預測：4000大關保衛戰

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金價近期觸及4200美元，花旗銀行預測還會更低。（示意圖／翻攝自pixabay）





國際金價與銀價跌勢10日進一步擴大，現貨黃金跌破每盎司4,200美元關卡，觸及2025年12月以來最低水準；現貨白銀跌幅更為明顯，失守每盎司64美元大關。市場正等待美國即將公布的消費者物價指數（CPI）數據，預料將創下近3年來最高增幅。國際金融巨頭花旗銀行預測，黃金短期目標將從4,300美元再下修。

根據國際財經媒體GoodReturns報導，現貨黃金10日早盤一度跌至每盎司4,180美元附近，跌幅超過1%，創下自2025年12月8日以來最低價位。另一方面，現貨白銀跌幅超過2%，跌破每盎司64美元，目前報63.84美元，同樣來到2025年12月8日以來低點。

金銀價格為何大跌？

本輪貴金屬價格重挫的主要原因，來自美國與伊朗衝突再度升溫。美國總統川普（Donald Trump）先前警告以色列停止攻擊伊朗政權後，美伊雙方仍再次互相發動攻擊。就在以色列與伊朗同意停止互相攻擊後不久，美國又以「自衛性打擊」為由，對伊朗發動新一輪空襲。

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此舉重新引發市場對全球能源危機可能長期化及通膨壓力升溫的憂慮。而最新衝突升級，也讓外界對脆弱停火協議能否持續，以及更廣泛和平協議前景產生疑問，同時使荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）幾近全面封閉的情況持續延長。

《Trading Economics》分析，與衝突相關的能源成本上升，進一步加劇市場對通膨持續高檔，以及各國央行可能進一步緊縮貨幣政策的擔憂，進而對黃金、白銀等不具孳息收益的資產形成壓力。

美國將於週三公布2026年5月CPI數據，由於美國聯準會（Fed）預計本週稍晚公布6月利率決策，因此這項數據備受市場關注。

市場預估，美國5月通膨率將升至4.2%，可能創下近3年來最高水準，主因為全球能源危機推升物價壓力。

花旗下調黃金短期目標價

花旗集團（Citigroup）將COMEX黃金短期目標價，從原先每盎司4,300美元下調至4,000美元，理由是短期內推升金價持續上漲的催化因素有限。花旗在報告中指出，實質殖利率趨於穩定、美元短線偏強、地緣政治緊張情勢降溫，以及避險溢價回落，都將影響現貨黃金市場情緒。

此外，花旗也注意到各國央行實體黃金需求放緩，以及黃金ETF資金流入趨緩的現象。花旗認為，除非市場再度出現新的衝擊事件，否則短期內黃金上漲動能可能受到限制。

不過，花旗仍表示，若通膨再度升溫或全球經濟進一步惡化，金價仍有機會重新走高。儘管下調短期目標價，花旗仍維持未來6至12個月黃金目標價為每盎司4,500美元不變。

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