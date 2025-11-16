金價觸高點又下殺？ 外銀「這原因」仍看漲長線需求

現貨黃金14日早盤一度觸及4211.06美元高點。（圖／pixabay）

今年金價飆逾5成，除了各國央行持續買進提供穩健支撐，在全球經濟不確定性升溫的推波助瀾下，黃金價格上行節奏明顯加快、漲勢更凌厲。金價14日一度大跌3%，美國聯準會 (Fed) 官員釋出偏鷹訊號，讓 12 月降息可能性再度蒙上陰影，不過外銀對於黃金長線預期仍偏多，惟留意投資人避險需求影響短線價格波動。

現貨黃金14日早盤一度觸及4211.06美元高點，終場上漲2.03%，報每盎司4086.29美元；12月交割的美國期貨黃金下跌2.39%，報每盎司4094.2美元。金價本周迄今累計上漲2.3%。

三大外銀均關注黃金後市並訂出目標價。渣打銀行上調未來3個月及12個月的目標價，至每盎司4300美元、4500美元；星展銀預估金價2026年上半年，將進一步上漲至每盎司4450美元；滙豐銀維持對黃金的看多立場，並將其視為應對全球風險與不確定性的投資組合分散工具，估至2026年底，金價交易範圍為每盎司3950至5050美元之間。

其他貴金屬方面，現貨白銀下跌3.19％，收至每盎司50.66美元；現貨白金下挫2.33％，報每盎司1543.35美元；現貨鈀金下挫2.68％，報每盎司1388.25美元。

