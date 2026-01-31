「金價貴」轉投資白銀 6旬婦欲匯10萬「網購」險遭詐

行員擔心她被詐騙立刻報案，警方到場勸說，婦人才打消匯款念頭。（圖／東森新聞）





北市一名67歲婦人，到銀行說要匯款10萬投資白銀，由於她對交易平台看起來也不是很熟悉，行員擔心她被詐騙立刻報案，警方到場勸說，婦人才打消匯款念頭。由於金價上漲，不少人轉而投資白銀，前陣子漲到一公斤14萬元，但這兩天下跌將近40%，比起黃金來說，跌幅相對更大。

欲匯款購買白銀婦人vs.警方：「（這個網站到底是有沒有問題？）因為做個假網站非常容易。」

銀行內，婦人要匯款10萬多元，投資白銀，員警擔心她被詐騙。

廣告 廣告

警方：「這個網站是不是很可靠，我們現在不知道這網站的正確性。」

現場檢視婦人出示的貴金屬交易網站，看起來可信度就不高。

警方vs.婦人vs.行員：「你不用急著領啊，（我也覺得怪怪的），『要投資還是去店裡買比較好』。」

員警耐心勸說，終於打消婦人匯款的念頭，保住積蓄。

農曆新年快到了，大家陸續領到年終獎金，除了辦年貨之外，不少人也會選擇投資黃金，像是我手上的小金豆，同樣也很熱門。

銀樓業者鄭如芳：「黃金最近的走勢，其實還滿強的，這個月來從（每盎司）4600（美元），跳到5千，前幾天有曾經踩到5千5，現在又回來在5千這邊盤整，其實都是很穩定的情況。」

金價上漲，不少人覺得太貴，因此轉而投資白銀，帶動白銀漲價，而金價下跌，由於白銀相對便宜，跌幅也會更大。

銀樓業者鄭如芳：「銀之前一公斤不到4萬塊，現在一公斤到14萬，所以銀價是漲的沒錯，這兩天有跌，現在跌的價格，可能會落在11萬左右，這兩天跌幅趨近40%，黃金跌幅不到10%，上下之間震動比以往厲害，但是並沒有很大的跌幅。」

不過銀樓業者認為，白銀暴跌，民眾逢低買進的機率不高，但如果本來就持有白銀，又沒有資金需求，可以放著再觀望一陣子。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

研究生被撞對方肇逃！哭「沒錢修車」 有網友匯款

「匯款買通軍人」反應曝 林宸佑直播收抖內 金流藏玄機

婦誤信「運彩投注站」 誆金管會監督嚴！ 險匯款被騙

