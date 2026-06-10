金價跌勢未止 下個關鍵支撐點在哪？美國CPI成市場焦點

【緯來新聞網】美伊地緣政治衝突再升溫，加上市場對美國今年升息預期提高，導致金價週三大幅下挫超過 1％。美國總統川普證實美軍已對伊朗實施軍事報復，這令市場對潛在和平協議的期待破滅。在美元走強的雙重壓力下，以美元計價的貴金屬成本大幅增加，現貨黃金價格應聲重挫 1.4％ 至每盎司 4,203 美元，創下自 3 月 23 日以來的最低水準。

美伊地緣政治衝突再升溫，加上市場對美國今年升息預期提高，導致金價週三大幅下挫超過 1％。（圖／Artlist）

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除了地緣政治風險，市場對聯準會重啟鷹派政策的預期，是壓制不孳息黃金的核心主因。根據 CME FedWatch 工具顯示，交易員預期 12 月升息的機率已飆升超過 70％。目前全球投資人正密切關注本週稍晚即將公布的美國 5 月份消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）報告，試圖從關鍵通膨數據中，評估聯準會未來的貨幣政策立場。



儘管黃金短期因利率前景而承壓，華爾街策略師 Ed Yardeni 指出下一個關鍵支撐位在 4,000 美元，不過對黃金的長期走勢仍抱持樂觀的看法。他大膽預測，在各國央行持續將國際儲備多元化並購入黃金的強力支撐下，金價在 2026 年底前有望挑戰 5,000 美元大關，甚至在十年內有機會進一步上看 10,000 美元。

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