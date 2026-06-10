金價跌破4200！分析師：一旦跌破4100 今年恐一路跌至此價位

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國際黃金價格跌破每盎司4200美元。路透社資料照片



美國與伊朗今日（6/10）互相發動報復性攻擊，荷姆茲海峽重啟困境難解情況下，國際黃金價格跌破每盎司4200美元。分析師指出，一旦跌破4100美元，年底前可能看見黃金跌至每盎司3500美元。

在美伊爆發新一波攻擊後，國際黃金價格一路走跌。台灣時間今日上午10時半左右，國際現貨金價來到每盎司4187美元，比前一天下跌1.8%。美國8月黃金期貨價則來到每盎司4213美元，跌幅1.7%。

美國金融市場分析媒體Tastylive的全球宏觀部主任史比瓦克（Ilya Spivak）說：「這波跌勢主要受到聯準會利率政策預期、美債利率和美元上揚影響。這些全都反映在金價上。」

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由於美伊遲未達成止戰協議，荷姆茲海峽難在短時間內重新恢復自由航行。市場研判聯準會（Fed）今年12月底之前調升利率機率已超過7成。

一旦Fed升息，投資人將拋售手中不孳息的黃金部位，導致金價進一步下跌。史比瓦克說：「如果跌破4100美元，我認為黃金的抗跌路徑將出現重大改變。我們或許會在年底前看到3500美元的目標價位。」

花旗銀行（CITI）期貨分析團隊週二（6/9）發布的最新報告則是調降短期黃金目標價，從原本的4300美元調降為4000美元。報告中寫著：「只有在確定（伊朗）戰事不會再度升級，而且荷姆茲海峽航運能夠恢復正常的狀況下，現在逢低買進才有道理。」

雖然花旗調降對金價的短期目標價，但仍維持6至12個月的每盎司5000美元價格預測。

高盛集團（Goldman Sachs）上月發布的報告則仍看好黃金牛市前景，預期目標價為5400美元。

德國商業銀行（Commerzbank）商品分析師佛里奇（Carsten Fritsch）近日下調該行對2026年底的金價預測目標，從每盎司5000美元下調至4800美元。但佛里奇指出，黃金牛市的驅動因素並未改變，全球仍繼續加碼黃金，且美國政府債務持續攀升，市場對美元作為單一儲備貨幣的信心繼續遞減，他認為金價上揚只是「延後」而非「逆轉」，因此維持金價於2027年達到5200美元的預期。

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