金價近日重挫 臺銀：清洗浮額 長期趨勢看好

金價近日重挫，臺銀貴金屬部經理楊天立昨（2）日表示，此波黃金和其他貴金屬修正屬意料之中，金價從去年10月28日起漲，漲幅達44%，最後「噴出式上漲」，大幅清洗短線浮額合理，但長期趨勢仍看好。上周五下跌後慢慢進入支撐帶，一般預期，會在短期內觸底，甚至超額清洗。

楊天立受訪表示，金價上周五單日震盪11%，若從上周四起算超過15%，短線浮額太多，大幅清洗很合理。今年地緣政治演變從區域之間進展到美國內政挑戰，未來不穩定性更高，美國總統川普面對期中選舉會如何出招也是市場觀察，加上新任聯準會主席屬於鷹派或鴿派市場尚無法確定。

他分析，金價從去年10月上漲到今年1月，期間累積漲幅回檔50%至61.8%，應該都是合理範圍，上周五下跌後慢慢進入支撐帶，預期會在很短期內接觸低點，甚至有超額清洗狀況，之後花一、兩個月整理，趨勢上應會回到上升趨勢。

展望今年金價，楊天立指出，很多外資機構把高價預測拉到6,000美元甚至6,600美元以上，但隨地緣政治、川普政策變化，建議投資人「當有行情噴出時，千萬不要追高」。

