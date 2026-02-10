金價迭創新高 家有喜事壓力山大

黃金價格，連續幾個月來不斷飆漲，目前金價，以台幣來看，黃金存摺 1公克 就超過5千1百元，金塊的話， 100公克 也要五十一萬多塊錢，一般家庭慧馬的飾金，1台兩加上工資，也飆升到 20萬以上。對準備結婚的新人來說，肯定負擔加重了，不只台灣，另一個國度、巴基斯坦，通常把黃金看成是社會地位的象徵，每年3月、4月，是巴基斯坦的婚禮旺季，因此黃金飾品交易特別熱絡。但當前的黃金價格，持續上漲，消費者購買時精打細算，有人更是賣掉家裡舊金飾，換買新產品。而當地傳統，要負責準備嫁妝的女方家庭來說，買金飾成了一筆大開銷。

精緻的黃金，向來是新娘最美的飾品。但金價屢創新高，這些閃耀的嫁妝，如今對巴基斯坦許多家庭來說，卻成了一種奢望。 民眾 雷曼：「當我大女兒辦婚禮時 金價還算合理，每12.5克 約25萬盧比(2.8萬台幣)，後來我又為二女兒籌辦婚禮，飆升到35萬盧比(3.9萬台幣)，現在我又在為兒子籌辦婚禮，金價更是漲到50萬盧比(5.6萬元台幣)。」

在全球經濟動盪與本國貨幣貶值的雙重影響下，巴基斯坦金價年年大幅上漲。承受壓力的不只父母，年輕世代同樣感受到結婚帶來的經濟負擔。4636391 0301-0316 婚禮賓客｜拉赫姆：「金價快速上漲，讓低收入家庭承受沉重壓力，因為社會與婆家對婚禮金飾，仍有高度期待 許多女性因此很內疚，覺得自己的家庭和父母，因金價漲與社會觀感，被迫承受更多壓力與困境。」

黃金在巴基斯坦被視為安全與傳統的象徵。是婚禮中不可或缺的一部分，新郎與新娘雙方家庭都會贈送黃金。新娘家會準備黃金作為嫁妝、新郎家則會在婚宴上，贈送新娘黃金首飾。 經濟學家 瑪哈提：「我們看到金價大幅上漲，原因是投資人對避險資產需求增加，我們看到國際油價一直在上漲，因為地緣政治局勢不明朗，我們也看到，國際投資人對黃金的需求隨之增加，由於聯準會利率政策的不確定性。」

專家指出，在巴基斯坦，如果黃金價格依舊昂貴，一般民眾生活勢必受到影響。購買力不足，也讓相關行業受到衝擊，有珠寶商表示，現在人們寧可把舊金飾重新設計；畢竟結婚是人生大事，無法隨金價高低決定時機。

