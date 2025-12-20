金價逼近歷史高點...各國央行買入意願熱烈「尤其新興市場」《日經》：轉向黃金的趨勢可能持續10至20年
近期金價持續走高，白銀、鉑金漲幅也相當強勢，價格皆貼近歷史新高，黃金目前每盎司4347.07美元，週漲幅達1.1%。《日經》報導，外界除預期美國降息外，各國中央銀行也持續強力購買，尤其是新興市場國家的央行；英國商品經紀商指出，現行環境下，其他主要貨幣面臨發行國財政惡化的疑慮，與美元並無本質差異，因此黃金受到青睞，並認為各國央行將外匯準備轉向黃金的趨勢，可能持續10至20年，並在中長期支撐金價。
以下為《日本經濟新聞》全文報導：
黃金（Gold）價格再度逼近歷史高點。市場關注的焦點，除了美國降息預期之外，還包括各國中央銀行持續強勁的購買意願。巴西央行在相隔4年後重新啟動黃金購入，2025年的購買規模甚至已超過中國。10月份，全球央行合計的購金量更創下今年以來最高水準。由於部分央行透過黃金ETF等工具進行配置，實際購買手法變得不那麼透明，實際購入規模可能高於統計數字。
作為國際黃金價格指標之一的倫敦現貨金價，在17日的交易中較前一日上漲45.13美元（約1%），來到每金衡盎司（約31.1克）4,348.66美元。10月曾一度觸及歷史高點4,381.21美元，隨後因獲利了結賣壓而一度跌破4,000美元，但近期再度轉強，目前距離歷史高點僅剩0.7%。
在日本國內，受外匯市場日圓貶值、美元升值影響，指標性業者田中貴金屬工業於18日上午公布的零售價格，每公克上漲240日圓（約1%）至23,961日圓，刷新歷史新高。
金價上漲的原因之一，是市場對美國降息的預期。由於11月的美國就業統計顯示勞動市場有放緩跡象，市場普遍預期美國聯準會（FRB）將於2026年再度下調政策利率。此外，大型買家的存在也再次受到市場關注，其中最具代表性的正是新興市場國家的中央銀行。
1日於巴西聖保羅舉行的投資顧問公司會議上，巴西央行總裁加里波洛談及黃金購入時表示，「我們並非為了低買高賣賺取利益」，並強調「是為了因應未來可能出現的逆風，維持更為穩健的外匯準備」。市場普遍解讀為巴西央行未來仍將持續購金。
國際調查機構「世界黃金協會」（WGC）本月公布的報告指出，央行在10月的黃金購買量達到53噸，年增36%，創下自去年11月以來的新高。即便金價處於每金衡盎司4,000美元以上的歷史高檔區間，各國央行仍未縮手，反而展現出推升價格的買盤行為。
根據WGC資料，巴西央行9月相隔4年後購入15噸黃金，10月又追加購買16噸。若以1至10月的累計來看，其購買規模已超過持續定期購入的中國。此外，目標將外匯準備中黃金占比提高至30%的波蘭央行，也在5月停止購金後，於10月重新啟動買入。央行買家的陣容持續擴大，進一步強化市場對金價續漲的看法。
新興市場國家的央行正試圖將以美元資產為主的外匯準備，分散至「非美元」資產。美國過去曾以美元作為制裁武器，對俄羅斯等敵對國家施加嚴厲制裁。巴西亦曾在關稅問題上與川普政府產生摩擦，因此被視為更傾向推動「去美元化」。
英國商品經紀商Marex市場分析全球負責人蓋伊・沃爾夫指出：「在現行環境下，其他主要貨幣同樣面臨發行國財政惡化的疑慮，與美元並無本質差異，因此黃金受到青睞。」他認為，各國央行將外匯準備轉向黃金的趨勢，可能持續10至20年，並在中長期支撐金價。
央行購買黃金的方式也日益多元。過去提到央行持有黃金，往往聯想到實體金條，但近年來，透過以實體黃金為擔保的黃金ETF，或利用期貨、掉期等衍生性金融商品進行配置的案例明顯增加。
美國資產管理巨頭景順（Invesco）每年針對各國央行資金運用負責人進行的調查顯示，已有16%的央行表示已投資黃金ETF，預計在未來5年內投入的比例則達到21%。負責該調查的羅德尼・林格羅指出，央行運用ETF或衍生商品的優勢在於「能夠以更高效率、且具匿名性的方式調整黃金配置比例」。
一般而言，WGC公布的黃金ETF資金流入流出數據，被視為反映機構投資人與避險基金的交易動向，但林格羅指出，「其中可能已包含央行的買賣行為」。因此，實際央行的黃金購買規模，可能高於WGC統計所揭露的數字。
金價ETF向來是基金資金機動進出、波動幅度較大的投資工具，但若央行這類以長期持有為前提的資金持續流入，「ETF或許也會轉變為不易流動的長期資金」（日本貴金屬市場協會代表理事池水雄一）。未來，市場對黃金ETF資金動向的關注度，勢必進一步升高。
(圖片來源：三立新聞網)
