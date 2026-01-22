金價還會漲？分析師：今年有望上看7000美元

全球市場避險情緒升溫，黃金再一次成為資金湧入的焦點。（示意圖／翻攝自pixabay）





全球市場避險情緒升溫，黃金再一次成為資金湧入的焦點，倫敦金銀市場協會（LBMA）公佈分析師認為，今年金價可能會突破5000美元（約新台幣158,050元） ，中國工銀標準銀行（ICBC Standard Bank）大宗商品策略師杜娟（Julia Du）甚至做出分析，認為可能將漲至7150美元（約新台幣226,011元） 。

根據《CNBC》報導，國際金價週三一舉攀升至每盎司4800美元以上（約新台幣151,737元） ，創下歷史新高，延續前一波強勁漲勢。市場指出，白宮再度釋出關稅威脅，加上全球貿易戰疑慮升溫，促使投資人尋求相對穩定的避險資產，黃金因此成為首選。

分析師：金價有望再創新高

分析人士指出，黃金在2025年創下歷史新高後，進入2026年仍維持強勁成長動能。地緣政治緊張局勢未解、實際利率下滑，以及投資人與各國央行為降低對美元依賴而進行的資產多元化布局，都進一步鞏固黃金作為全球終極避險資產的地位。

倫敦金銀市場協會調查顯示，多數分析師預期今年金價有機會突破5000美元（約新台幣158,063元），主要理由包括美國實際利率可能走低、聯準會延續寬鬆貨幣政策等。工銀標準銀行高級大宗商品策略師茱莉亞杜更大膽預估，黃金價格有機會上看每盎司7150美元（約新台幣226,011元） 。

高盛同樣重申其看多立場，全球大宗商品研究聯席主管達安·斯特魯伊文表示，黃金仍是最堅定的長期投資標的，預期今年底價格將達到每盎司4900美元（約新台幣154,902元） 。

斯特魯伊文指出，央行購金推動了2023年與2024年的漲勢，而隨著私部門需求增加，2025年的上漲速度明顯加快。他也提到，私人投資者正透過不同管道分散布局黃金，ETF資金流入成為這項轉變的重要指標。

金價非短期暴漲

MKS PAMP金屬策略主管尼基希爾斯則認為，這一輪行情並非投機性泡沫。希爾斯指出，去年是貴金屬市場極具歷史意義的一年，白銀價格幾乎翻倍，黃金也上漲約60%。雖然未來不太可能複製相同漲幅，但預估今年金價將上看每盎司5400美元（約新台幣170,709元） ，年增幅仍有30%。

希爾斯強調，地緣政治緊張局勢並未消退，近期包括美國在委內瑞拉的行動，以及華盛頓試圖掌控格陵蘭島的動作，都加劇市場不安情緒，進一步推升資金流向黃金，全球正進入一個未來10年對關鍵金屬與大宗商品需求都相當旺盛的時代，在這樣的背景下，黃金的地位恐怕只會愈來愈重要。

投資有風險 請小心謹慎

