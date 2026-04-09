金價重挫引爆搶購潮！台灣3月金飾價格狂飆41%

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財經中心／林浩博報導

美伊戰爭引發國際金價劇烈波動。3月現貨金價創下17年來最大單月跌幅，連帶在台灣引爆搶買黃金的熱潮，主計總處資料顯示該月台灣金飾價格狂飆41%。（圖／AI生成圖）

美伊同意停火兩週，但以色列狂轟黎巴嫩讓協議搖搖欲墜。市場自停戰利多的狂歡情緒些許回神，金價8日盤中大漲3%，站上4850美元的三週高點，但隨後即回吐一半漲幅。國際金價已因美伊戰爭波動，於3月創下17年來單月最大跌幅，並引爆台灣搶買黃金的熱潮，根據主計總處所公布的3月消費者物價指數（CPI）資料，國內金飾與珠寶價格隨之瘋漲41.10%。

根據《Investing.com》的資料，黃金現貨價格8日終場漲幅收斂為1.6%，以每盎司4779.19美元作收，9日的亞洲早盤則呈現平盤震盪。

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美伊戰爭引發荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），造成了全球史上最大規模的石油斷供，能源與金融市場隨之高度震盪。隨著國際油價漲破100美元價位，投資人憂心通膨升溫，連帶將促使各國央行升息。在升息的預期情緒下，3月黃金現貨價格慘跌逾14%，為2008年金融海嘯以來最大跌幅，台灣黃金牌價也一度失守每錢2萬元關卡，引發國內搶購潮。受此影響，主計總處資料顯示，金飾與珠寶價格反倒3月最終狂飆41.10%。

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