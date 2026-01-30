金價重挫沒在怕！ 瑞銀逆勢上修：3月挑戰6200





國際金價近日上演史詩級震盪，在衝破每盎司5500美元歷史天價後，因投資人獲利了結一度重挫逾5%，盤中高低差逼近500美元，市場波動劇烈。不過瑞銀集團（UBS）最新報告逆勢上調黃金前景，認為投資需求強勁程度遠超預期，最快今年3月金價就有機會挑戰每盎司6200美元關卡。

瑞銀指出，儘管短線回檔整理，但黃金中長期多頭格局未變，已將2026年3月、6月及9月的金價預測一口氣上修至6200美元，明顯高於先前預估的5000美元。不過，瑞銀也提醒，隨著2026年美國期中選舉落幕，市場不確定性下降，金價可能小幅回落至5900美元附近。

回顧近期走勢，29日現貨金價一度逼近5600美元，隨後急跌至5100美元附近，30日亞盤持續承壓，徘徊在5200美元上下。即便如此，今年以來金價仍累計上漲超過20%，延續去年的歷史級多頭行情。

瑞銀分析，支撐金價的關鍵因素包括全球投資需求大爆發、央行持續買金、美元走弱，以及地緣政治與政策不確定性升溫。世界黃金協會（WGC）最新數據顯示，2025年全球黃金總需求年增1%，達5002噸，史上首度突破5000噸大關。其中，投資需求暴增84%，達到創紀錄的2175噸，成為推升金價的最主要動能，黃金ETF全年淨流入達801噸，金條與金幣需求也高達1374噸。

央行方面，2025年全球央行購金量達863噸，雖略低於前幾年高峰，仍維持在歷史高檔。瑞銀預期，2026年央行購金量約950噸，並特別點名波蘭將黃金儲備目標從550噸上調至700噸，顯示各國央行對金價波動的敏感度可能正在下降。

此外，瑞銀也提出極端情境預測，上行情境下金價可能上看7200美元，下行情境則回落至4600美元。未來走勢關鍵，仍將取決於美國聯準會貨幣政策是否轉趨鷹派，以及地緣政治緊張局勢是否進一步升級。

