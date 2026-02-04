金價重返5000美元 美銀：高波動成常態
金價目前正經歷自2008年金融危機以來的前所未有動盪，而白銀市場的波動則是自1980年以來最劇烈。美國銀行指出，儘管近期金銀價格從歷史高點大幅回落，但預計市場波動性仍將持續居高不下，投資者需謹慎應對短期波動風險。
金銀市場波動升溫
根據外媒《MSN》報導，經歷前兩日的「跳水式」拋售後，3日金銀市場出現逢低買盤支撐，金價強勁反彈。紐約尾盤現貨金價暴漲近6%，報每盎司4939.38美元，創下自2008年11月以來最大單日漲幅。這波反彈延續至4日亞洲盤，金價一度重返5000美元大關，最高觸及5065.9美元，令不少錯過低點買入的投資人措手不及。
上個月，貴金屬價格飆升，延續了先前由投機買盤、地緣政治擔憂以及對聯準會獨立性的焦慮所支撐的漲勢。不過，上週金銀價格突然下挫，黃金出現逾十年來最大跌幅，白銀則創下史上最大單日跌幅。
美國銀行歐洲、中東及非洲區（EMEA）大宗商品交易主管尼克拉斯·韋斯特馬克（Niklas Westermark）表示，雖然金銀價格已自歷史高位回落，但市場已進入高波動環境。他認為，金銀市場的波動性仍將高於過去，但除非出現新的投資泡沫，否則不會重演近期極端行情。
韋斯特馬克也指出：「過去兩個交易日的市場清洗，已經在很大程度上整理了市場。」這波修正有助於在急速上升與隨後下跌後，讓市場趨於相對穩定。
對於近期市場劇烈震盪，韋斯特馬克認為，這兩日的暴跌反而起到了「清理市場」的作用。他同時表示，金價的長期投資前景依然強勁，儘管高位價格與波動可能影響投資規模，但整體投資者對買黃金和白銀的興趣未減。
