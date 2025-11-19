金價震盪急彈原因曝光！UBS喊：黃金準備挑戰5,000

截至今天(19日)下午2點前，黃金交易價來到4092（盎司／美元）。 圖: 擷取自貴金屬交易中心

[Newtalk新聞] 市場傳出日本高市內閣將推出規模超預期的經濟刺激方案，使日幣對美元摜破 155 後持續走貶，支撐美元指數盤堅於99.5 附近，壓制金價漲勢並延續近日盤弱 格局震盪回落至 4,000美元關口。截至今天(19日)下午2點前，黃金交易價來到4092（盎司／美元）。

台銀表示，因金價短線快速跌深下穿 4,000 美元整數後，吸引低接技術性買盤積極進場，又美國勞工局公布截至 10 月 18 日止初領失業救濟金人數為 23.2 萬人，續領失業救濟金人數為 195.7萬人，略差於市場預期；此外，ADP 單週報告指出截至 11 月初過去四週，美國私部 門平均週減 2,500 個就業機會，同時最新勞動參與率降至 62.2%，美國勞動力市場浮現萎縮跡象，美元指數壓回，金價獲得支撐並於 4,035–4,045 美元區間整理後加速上行，最高升至 4,082.27 美元，隨後回吐部分漲幅，最後報價 4,067.6 美元。

《metalsdaily》報導，瑞銀集團（UBS）看好白銀前景，預測至2026年中價格可望升至55美 元，近期白銀價格下跌被視為投資人獲利了結的結果，並非長期趨勢改 變，UBS也指出金銀比率可能收窄至70倍，為白銀走強提供支撐，雖然 美國降息預期下降一度打壓市場情緒，但投資需求與 ETF 持倉預料將持 續增加，整體而言，UBS 認為白銀短期波動不改長期上升趨勢。

《metalsdaily》也報導，UBS貴金屬分析師Joni Teves指出，總體經濟不確定性、地緣政治風險及聯準會可能進一步寬鬆，持續支撐避險資產，亦表示黃金結構性前景不變，金市有望在未來一年再創新高。UBS將2025年黃金目標價定於4,200 美元，2026年則上看4,500美元，若出現更強催化因素，甚至可能挑戰 5,000美元，投資人持續增加黃金配置，央行亦在增持，支撐長期黃金 需求。

