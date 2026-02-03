金價震盪銀樓排爆了！ 金塊限量售、金豆需預購

長長人龍擠滿店面，一路排到門口，全是要來搶買黃金。（圖／東森新聞）





這波金價就像坐雲霄飛車，三天內大跌兩千多元，接著又快速反彈，看到這家銀樓，人潮直接排到門口外，金豆一開賣就被掃光，只能預購，甚至一兩金塊還要限購，因為今（3）天首次出現，每五分鐘就有一個新的價格，連銀樓牌價都交由業者隨時自行調價。

長長人龍擠滿店面，一路排到門口，越晚越多人，全是要來搶買黃金，電話，銀樓電話接不完，一通又一通，黃金三天內暴跌超過兩千元，民眾打來問，還有沒有金豆能買，結果。銀樓業者：「那金豆如果賣完的話，我們這邊是可以預購。」

金豆沒了要預購，那保值的金塊呢，現場人人手捧錢磚，一整疊就是快二十萬，要來買一兩金塊，數鈔聲沒停過，但。銀樓業者：「那今天的話就是限制，一人買一兩，對客人很抱歉。」

你沒聽錯，現在買金塊還得限購，每人只能買一個一兩金塊。

金價暴跌又回漲，以3號早上一開市最早的價格是每錢1萬9千元，但這價格可不會固定，因為首次出現每5分鐘就有新的價格出現，所以最後交由店家自行定價。

即使價格從每錢一萬八到一萬九，依各家銀樓不同，但台灣人愛排隊，照樣往銀樓排，畢竟過年快到了，買黃金也能吸財氣，就連澳洲、中國、新加坡也出現排隊熱潮。

民眾：「飾金的話也是有人買，對看個人需求，啊本來就過年要到了，大家本來就買金子，就需求比較多。」

史無前例的金價波動，漲跌幅就像密集鋸齒狀，從半夜每盎司四千四百美元，如今急跌反彈，最高還到4893美元，短短幾小時，落差高達四百美金。

外銀財富管理投資策略部主管劉家豪：「在這一波的一個修正當中，或許比較有機會是落在，每盎司4700塊錢到4850塊錢，這個區間做一個整理，那我們長線未來12個月的目標價，還是認為說金價，滿有機會持續的去挑戰，每盎司5350塊錢這樣子的價位。」

黃金震盪難測，人人搶上車，因為黃金還是被看好，小摩更預估，年底上看6300美元，專家看長線還有空間，這波黃金熱，短時間恐怕也不會退燒。

