金價震盪 中國部分銀行設黃金投資限制防交易過熱

（中央社台北2日電）全球金價近日在大漲後出現激烈震盪，中國黃金交易熱度大增。工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行等多家中國國有大型銀行近日相繼發布風險提示，部分銀行更為黃金投資設置限制措施，避免交易過熱。

綜合中國基金報及香港經濟日報報導，工商銀行日前公告，2月7日起，在週末及法定節假日等非上海黃金交易所交易日，該行將對黃金的「如意金積存」業務進行限額管理，限額類型包括設定客戶單日積存或贖回上限、單筆積存或贖回總量上限等；限額則採機動方式設置。

建設銀行日前也宣布，今天上午9時10分起，個人黃金積存業務定期積存的最低金額調高到人民幣1500元（約新台幣6817元）。

工商銀行1日進一步提醒客戶，近來國內外貴金屬價格波動劇烈，市場不確定性顯著增強。投資人應在審慎評估自身風險承受能力的基礎上「保持理性投資心態，避免盲目追漲殺跌」，合理控制黃金持有規模，有效防範市場波動風險。

農業銀行也建議投資人增強風險防範意識，基於「自身財務狀況和風險承受能力」，「理性辦理」該行「存金通」黃金積存業務。

中國銀行表示，2026年以來，貴金屬市場的不確定性因素較多，價格大幅波動，客戶應做好市場風險防範，基於自身財務狀況和風險承受能力開展貴金屬交易活動，合理控制貴金屬持倉規模，防範貴金屬價格波動帶來的資金損失風險。（編輯：邱國強）1150202