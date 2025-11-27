金價飆不停！ 加密巨頭Tether成關鍵買家？

【緯來新聞網】今年金價一路狂飆、累計漲幅超過50％，當外界注意力多集中在央行的購金潮之際，發行 USDT 的加密巨頭 Tether，正以低調但強勁的買盤，在黃金市場扮演關鍵推手。投行 Jefferies 報告指出，美元穩定幣 USDT 的發行商 Tether 在第二、第三季大量掃進黃金，其買盤規模甚至超越所有公開紀錄的單一央行。

Jefferies 調查顯示，Tether 截至 9 月底持有約 116 噸黃金、價值約 140 億美元，等同大型央行的官方儲備。其購金時機點也與今年金價兩波急漲時幾乎同步，僅第三季就買進 26 噸、約占全球需求 2％，相當於全球央行購金量的逾一成。



外界推測，Tether瘋買黃金與其兩種代幣有關：USDT 的儲備中包含逾百噸黃金，而與金價掛鉤的 XAUt 也需要額外實物支持。不過，美國今年通過的《GENIUS 法案》已禁止合規穩定幣以黃金作為儲備，Tether 雖宣布將推出不含黃金的 USAT，卻在法案後仍持續增持黃金，引發外界困惑。



從更宏觀的角度看，黃金與加密貨幣都被視為對抗通膨與法幣貶值的工具，但兩者風險結構差異巨大。若穩定幣需求出現大幅波動，壓力將反向作用在其持有的黃金儲備上，也使市場更加關注加密巨頭在實體資產中的影響力。

