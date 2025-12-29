金價飆漲到AI智慧生活！2025年度十大熱銷話題出爐 黃金、手機、主機、健康家電全上榜
2025年一下就到尾聲了！揪愛Mei回顧這一年，全球局勢與生活型態快速變動，從黃金價格創下46年來最佳年度表現，到AI科技強勢融入日常，無論是手機、遊戲主機、智慧穿戴或影像設備，都掀起一波「升級生活感」的消費熱潮；同時，健康保養品與健康家電等議題也持續受到關注，成許多人為自己、為家人所做的長期投入，根據Yahoo購物中心平台統計，「年度十大熱銷話題清單」中，今年多項商品在不同族群中累積高度討論與買氣，包括因金價走揚而掀起的小額投資金飾、功能再進化的旗艦手機與影像裝置，以及兼具營養補充與生活便利的健康食品、除濕家電等，都成為2025 年最具代表性的熱門關鍵字。
⭐年度熱銷話題Top1： 黃金理財送禮選擇
今年最有熱度的話題，由「黃金」相關議題拿下，2025年金價一路創高，不僅寫下46年來最佳年度表現，連帶帶動貴金屬市場出現史詩級漲勢，期貨漲幅甚至突破100%，也讓越來越多人把「小金飾入手」視為心靈安定與資產配置的雙重象徵，揪愛Mei觀察到，像「黃金9999幸運星小金豆」這類迷你金量商品，因門檻低、好收藏、又兼具祝福寓意，是民眾投資理財以及送禮的熱門選擇。
市場最低價！黃金9999幸運星小金豆(0.03錢x2顆)
原價2,340元，特價1,250元
⭐年度熱銷話題Top2： iPhone16超搶
在2025年度熱銷話題排行中，iPhone16 Pro奪下第二大話題王寶座，成為年度最具指標性的科技商品之一。智慧型手機市場競爭激烈，隨著iPhone 17上市，上市首季即登上全球最暢銷手機榜單冠軍，展現蘋果在高階市場的強勢領先地位，價格順勢調降的iPhone 16 Pro掀起換機潮，iPhone 16 Pro最大亮點之一，是升級三鏡頭系統與全新「相機控制按鈕」，支援5倍光學變焦與4K 120fps高幀錄影，讓手機影像質感直逼專業等級；同時搭載A18 Pro晶片，效能與續航同步提升，遊戲、影像創作與 AI 應用都更流暢，對許多科技控與果粉而言，即是不是攻頂拿最新機種，但各方面表現都在水準上的iPhone 16 Pro 足以在生活、工作上使用，搭配年底前降價活動，更是令人心動！
【APPLE】iPhone 16 Pro 256G
原價39,900元，福利品限時下殺中
⭐年度熱銷話題Top3： 健康照護選擇亞培成話題
隨著醫界與長照護理頻頻提醒「肌少症不只影響行動力，更關係到生活自主性」，能促進肌肉合成、減少肌肉分解的HMB與蛋白質補充觀念迅速成為熱門討論，帶動亞培衝上年度話題第三名，這款升級配方主打28種維生素礦物質與CaHMB均衡配方，在物理治療師、護理師與照護者實測分享推波助瀾下，從術後調養、復健族群到長輩日常保健都需要，熱度持續追高，再加上年底推出多入箱組與「結帳再折」優惠，不少子女為父母準備年終營養補給，引爆家庭型囤貨潮。
【亞培】HMB升級配方237ml x30入x2箱(任選原味/香草減甜)
原價5,456元，12/31前特價4,250元
⭐年度熱銷話題Top4：魚油話題橫掃保健圈討論版
作為今年榜上有名的年度話題第四名，「大研生醫 德國頂級魚油」在2025年可說是橫掃保健圈討論版，之所以造成轟動，主因在於其被專家視為「高濃度魚油天花板」，Omega-3濃度高達84%以上、EPA+DHA含量達80%，比起一般魚油更具補充效率，也讓長時間久坐、上班壓力大的族群感受到生活狀態明顯改善，此外，產品採用德國 KD 製藥11項國際專利萃取技術，並強調100%德國純魚油來源與嚴格檢驗標準，歐規藥廠背景成為品牌最大亮點，今年年終推出三盒優惠檔期，更引發大批回購潮，不少消費者趁優惠入手作為長期保健補充。
【大研生醫】德國頂級魚油x3盒
原價6,750元，特價2,899元
⭐年度熱銷話題Top5：遊戲界最夯！PS5 Pro市場熱賣
揪愛Mei發現，今年遊戲界最夯的討論話題少不了PS5 Pro！PS5 Pro憑藉更大GPU與AI驅動升頻技術，讓4K高幀率遊戲的光影表現與畫面細緻度全面升級，被玩家視為「把次世代效能真正補齊」的一代機種，今年多款3A大作推出PS5 Pro強化模式，開啟高幀率與高解析度雙優化，讀取時間更大幅縮短，讓不少玩家直呼「回不去舊款 PS5」，隨著年底購物季登場，PS5 Pro也掀起一波升級潮，在主機折扣、同捆優惠與價格回饋加乘下，成功吸引資深玩家與首次入手族群加入，硬體效能、遊戲陣容與優惠檔期三力齊發，讓PS5 Pro持續在年電玩市場熱賣，玩家快下手！
【SONY】PlayStation 5 Pro 遊戲主機
售價24,280元
⭐年度熱銷話題Top6：GARMIN Venu 4 GPS上班族的心頭好
運動與健康議題持續發酵，GARMIN Venu 4 GPS智慧腕錶成功擠進話題排行名單，成為2025年最受上班族與運動族關注的智慧穿戴新星，Venu 4 主打進階健康監測功能，不僅能追蹤心率、睡眠品質與壓力指數，還新增恢復建議與久坐提醒，被不少上班族網友稱為「最懂身體狀態的貼身健康管理員」，外型上也同步升級，1.2 吋AMOLED 螢幕搭配輕量化金屬錶圈，大幅降低配戴負擔，讓健身族、瑜伽族與女性用戶回饋「長時間運動也不壓手」，2025年最受矚目的部分，是加入LED手電筒與安全偵測設計，對夜跑族、戶外通勤族更友善，限時88折很適合當成年末犒賞自己的好物！
GARMIN Venu 4 GPS 智慧腕錶
原價16,990元，即日起至2026/1/4，限時88折
⭐年度熱銷話題Top7：一人走拍必備DJI OSMO Pocket 3
愛拍愛分享的揪愛Ｍei發現「DJI OSMO Pocket 3 口袋雲台相機」在 2025 年掀起一波「一人走拍創作潮」，升級 1 吋感光元件、支援 4K/120fps 高畫質錄影與 HDR 表現，畫面質感直接超越手機，卻同時保留輕巧便攜優勢，成為短影音、旅遊 Vlog、街拍紀錄的入門神機，2 吋可旋轉智慧螢幕與「智能跟隨 6.0」更讓創作者直呼像自帶攝影師，無論自述拍攝、人物跟拍或戶外走動講話，都能維持穩定畫面與清晰收音；三麥克風降噪設計也廣受外拍族、實況分享者好評，不只素人創作者青睞，OSMO Pocket 3 也被企業自媒體、品牌行銷與外景團隊導入使用，在影像效率與品質兼具的優勢下，成為 2025 年最具代表性的話題商品，拿了獎金就能輕鬆入手了！
DJI OSMO POCKET 3 口袋雲台相機-全能套裝
原價21,990元，特價17,590元
⭐年度熱銷話題Top8：Switch 2玩家熱議的禮物清單
最愛過節的揪愛Mei觀察到，歐美耶誕與跨年假期到來，最受歡迎的禮物居然是Switch 2！全球遊戲主機市場迎來一波送禮潮，任天堂同步啟動年底促銷折扣戰，帶動Switch 2銷售全面爆衝，官方更在近期上修年度銷售預期，從原本的1500萬台上調至1900萬台，成功擠進今年「最熱門科技禮物」行列，Switch 2之所以引發玩家熱議，主因在於兩大功能升級帶來關鍵體驗差異，其一為更大尺寸且高流暢度的顯示螢幕，比前代更適合多人對戰與攜帶遊玩，再來是內建麥克風與強化聯機互動，好友連線、派對遊戲更即時、沉浸感更高，加上《瑪利歐賽車》等招牌IP帶動社群口碑擴散，難怪受歡迎程度居高不下，12/31前還有優惠，把許願清單成真就是現在了！
【Nintendo任天堂】 Switch 2 瑪利歐賽車
原價15,380元，12/31前特價14,380元
⭐年度熱銷話題Top9：Galaxy S25 Ultra演唱會神器
在今年度熱銷榜單中，排名前段的Galaxy S25 Ultra智慧手機不僅因高規格硬體銷量亮眼，更在社群間掀起多波話題熱度，2025年起，S25 Ultra被廣大使用者封為「演唱會神器」，其 100倍超高倍變焦與遠距夜拍能力，讓粉絲在大型演唱會、運動賽事中依然能清晰捕捉舞台細節，相關實測分享在社群平台引發熱烈轉傳，此外，Galaxy AI 的導入被視為年度技術亮點，從即時翻譯、摘要筆記到影像智慧修復，都讓手機從拍照工具進化為貼身智慧助理，並接連拿下多項年度手機與 AI 應用獎項，2025年底推出的One UI 8.5更新，更進一步優化操作體驗與視覺介面，公測開放後即在論壇掀起更新潮，12/31前現省1萬多元，省超多！
【Samsung三星】Galaxy S25 Ultra智慧手機
原價47,900元，12/31前特價35,990元
⭐年度熱銷話題Top10：網友認證！日立除濕機省電有感
在今年年度話題排行中，HITACHI日立1級能效7公升舒適節電除濕機以小型家電之姿闖出高討論度，台灣濕度屢創高峰，許多網友分享實測經驗，指出此款除濕機不僅適合1～2房小坪數空間，開啟「快速乾衣模式」後，浴室與陽台衣物能在短時間乾爽，成為回南天、連日陰雨的曬衣救星，1級能效設計與舒適節電模式，也引發一波「電費對帳分享潮」，被網友認證省電有感的高CP家電，另外，「低濕乾燥模式」更受到衣櫃控、包包族與租屋族推崇，不少鞋櫃霉味減少、皮革不再長白點，甚至連老公寓的牆角霉斑狀況也改善了！
【HITACHI日立】1級能效7公升舒適節電除濕機
原價6,665元，12/31前特價5,866元
