金價飆漲屢創新高 專家：明年有機會突破5000美元

（中央社記者潘姿羽台北26日電）國際金價驚驚漲，近日黃金每盎司飆破4500美元大關，再創歷史新高。展望2026年，有黃金王子之稱的台灣銀行貴金屬部經理楊天立認為，今年金價漲幅確實驚人，但黃金是「買保險」概念，大家還是願意付更高保險費，目前市場預測區間明年最高達5200美元。

北威集團今天舉行「2026全球展望：產業與市場關鍵變局」，楊天立分析黃金市場指出，這波金價上漲的重要推力是大家想要「買保險」，後續金價會漲到哪裡，取決於市場「願意付多少保險費」心態。

回顧今年金價走勢，楊天立指出，今年分成兩段上漲，第一段是今年1至4月，特別是4月；主要是反映美國總統川普上任，市場預期持續發酵，川普4月宣布對等關稅後，金價旋即大幅飆高，4月過後轉為橫向整理。

到了8月下旬，美國就業數字不佳，市場強化對聯準會的降息預期，並關注美國債務問題，金價啟動第二波猛烈漲勢。楊天立表示，金價10月創高後，原本預期市場需要整理一段時間，但築底速度比想像還快，確立底部後，12月金價又繼續上攻並創高。

楊天立直言，今年黃金市場關鍵字是「不確定性」，到了2026年，市場仍存在諸多變數，尤其川普2.0作法比1.0更強勢，美國正在改變與全世界的關係，資金必須找出路，過去1年來，明顯看到資金流到黃金市場，「願意付多少保險費，就是金價會漲到什麼地方」。

從市場氛圍來看，楊天立認為，現在金價確實很貴，但大家還是願意付更高的保險費，目前市場對明年預測區間落在每盎司4900美元至5200美元。

隨著國際政經局勢動盪，市場資產配置主流看法從「股6債4」慢慢轉為應加入黃金，楊天立說，如果是以「股6債3黃金1」為基礎，其實現在高端客戶資產配置的黃金配比還不到5%，若要往上拉到10%，會很驚人。

楊天立並指出，黃金資產配置策略不外乎投資獲利、避險，以及防禦/保障，避險比重最高，防禦指的是作為逃難或通貨膨脹時的使用，也有一定比例真正用於投機比例很少；但外匯市場、債券市場規模非常大，黃金相對較小，如果資金市場移往貴金屬，即便是很小的比例也會帶來影響。

楊天立認為，黃金保險費目前的確付得有點高，但往上確實還有空間，甚至再增加1000美元可能也是市場能接受的範圍，不過眼前先把觀察點放在2026年美國期中選舉，也就是川普的期中考，市場會透過此事檢驗當前金價是否合理。（編輯：林淑媛）1141226