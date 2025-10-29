金價飆漲衛福部心慌慌！台灣百歲人瑞創新高 重陽金鎖片預算飆到7699萬

今（29）日是一年一度的九九重陽節，根據統計，目前國內百歲人瑞人數已多達5749人，且年年持續創新高。政府每年都會致贈百歲人瑞「金鎖片」，今年因百歲人瑞人數為史上之最，連帶衛福部採購金鎖片的預算也飆至7699萬元新高。其中，今年國內最高齡的百歲人瑞是家住台北市122歲的女性長輩；男性最高齡的百歲人瑞則是住在新北市的115歲長輩。

為延襲重陽敬老的傳統，政府每年都會致贈人瑞象徵長壽與福氣的金鎖片做為賀禮，且當年滿百歲的人瑞拿到的金鎖片最重，重量達兩錢，之後每年重陽節則都會拿到較小的0.5錢金鎖片。衛福部社家署代理署長周道君透露，近期黃金價格不斷飆漲，他們一度很擔心標到價格太高，所幸預算決標時不是金價最高點，最後決標金額為7699萬5606元。

周道君說，國內百歲人瑞人數在2022年突破5000人大關之後，便一路快速成長，2023年5011人、2024年5542人，年年都創新高，今年達到5749人，較2023年增加了738人，成長率15%，原因自是與國人平均餘命大幅延長有關。如今醫學發達，長輩只要從中年開始就持續保持健康與活力，飲食均衡、規律運動，與社會保持健康的連結，天天笑口常開，不怕「金鎖片」不手到擒來。

