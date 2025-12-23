金價飆漲銀樓掛出17600天價 阿嬤壓箱寶2年前清光少賺1倍

國際黃金現貨價再創新高，逼近每盎司4500美元的天價。國內銀樓繼昨天(22日)首度突破每錢新台幣17000元後，今天再掛出17600元的歷史天價。不少年長者早在金價2年前約每錢8000元時，就出清壓箱寶，若和如今金價對照，少賺1倍。

國際金價近期漲勢驚人，不斷創下歷史新高，23日現貨價格每盎司進一步衝上4497美元再刷天價，逼近4500美元。

國內唯一販售實體黃金的公股銀龍頭台灣銀行分析，以色列總理表示，正準備向美國總統川普提出再次對伊朗發動攻擊，另外，美國持續強化對委內瑞拉海域的封鎖，再加上伊朗在首都德黑蘭等全國多地試射導彈，為以伊之間可能的衝突增添更多變數，地緣政治風險升溫吸引資金再度進入金市，金價近期再衝上新高。

國際金價走揚，國內銀行的牌告價也不斷刷新歷史紀錄。繼22日首度突破每錢新台幣17000元後，23再掛出17600元的歷史天價。

今年80歲的張奶奶接受訪問時表示，她在2023年年底時，將存放32年的10多台兩的黃金全部賣出，當時入手時每錢才1400元，2年多前賣出時，大約每錢近8000元，獲利80萬，沒想到，少持有2年結果少賺1倍。張奶奶說：『(原音)我差不多32年前買的，一錢是1400元， 那我賣掉的時候是賣一錢快8千元， 沒想到現在漲到快18000元，還好我自己的嫁妝沒有賣掉。』

台北市金銀珠寶公會副理事長、發言人石文信表示，確實不少像張奶奶這樣子的案例，畢竟持有的時間已經數十年，因此大約在2至3年前，不少年長者都會先選擇售出獲利。不過，他表示，過往美元是全世界信任的貨幣，但現在美元霸權逐漸勢微，黃金成為美元之外的避風港，全球央行搶買黃金，也推升金價不斷上漲，預期金價明年也不易大幅回跌。