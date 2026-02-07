金價飆漲！澳門英皇酒店拆地板78塊金磚套現 獲利4億

澳門英皇娛樂酒店大堂內著名的「黃金大道」地磚金磚突然消失，引發網友熱議。英皇娛樂酒店2月4日晚間發布公告證實，已將酒店大堂內總重量達79公斤的多塊金磚，以9970萬港元（約4億元新台幣）價格售出，扣除交易費用後預計確認收益約9020萬港元（約3.65億元新台幣），消息公布後該公司股價2月5日開盤一度大漲超過20%。

每塊地磚內原本都鑲有一塊金磚，如今地磚內已空空如也。 （圖／翻攝《紅星新聞》）

根據公告內容顯示，買家為貿利氏金屬香港有限公司，該公司專業從事貴金屬精煉、製造、貿易及物流業務。這批黃金原本按照物業、廠房及設備入帳，帳面價值僅有940萬港元（約3800萬元新台幣），也是英皇娛樂酒店當初購入黃金的原始價格，此次出售讓公司獲利近10倍。

1月30日有網友在網路發文指出，澳門英皇娛樂酒店大堂標誌性的「黃金大道」景象已不復存在，原本鑲嵌在地磚內總重70多公斤的黃金磚全數消失，懷疑遭工作人員連夜撤走。該網友拍攝的照片可見，酒店大堂地磚中設有透明視窗，每塊地磚內原本都鑲有一塊金磚，但當日地磚內已空空如也。

英皇娛樂酒證實已將酒店大堂內總重量達79公斤的多塊金磚售出。 （圖／翻攝《羊城晚報》）

據了解，澳門英皇娛樂酒店「黃金大道」由78塊瑞士999.9千足純金鋪砌而成，總重量達70多公斤，每塊金磚均持有獨立編號，黃金遍地象徵財源滾滾、富貴逼人，帶來吉祥福祉好兆頭，該酒店也曾因這條黃金大道而聞名。

根據披露資料，自2020年以來，英皇國際已連續虧損6年，累計虧損達138.12億港元（約558億元新台幣），截至2025年3月底的財年虧損更達到47.43億港元（約192億元新台幣），創下歷年最大虧損紀錄。與此同時，英皇國際旗下共166.05億港元（約671億元新台幣）的銀行借貸出現逾期情況。不過英皇國際在2025年11月底的財報中表示，已與所有相關銀行達成共識，現有貸款安排已恢復正常。

