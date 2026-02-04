金價飆漲！高雄2賊搶銀樓 他手握百萬金條躲18H遭逮

高雄市三民二警分局轄區銀樓昨天遇搶，2名竊賊落網。讀者提供



國際金價飆升，高市三民區昨傍晚發生銀樓搶案，2名男子聯手偷走重約5兩、價值近百萬元金條後逃逸。警方成立專案小組，經18小時追查，在林園區逮捕躲藏的共犯並追回贓物；嫌犯坦承因缺錢花用才鋌而走險行竊，現依搶奪罪移送檢方偵辦並建請羈押。

警方表示，昨天傍晚17時10分，高雄市三民區懷安街某銀樓遭搶，23歲雷姓男子先行進入，佯裝挑選金條，店方拿出一塊約5兩的金條時，中控門仍上鎖。32歲陳姓男子於店外敲門回到銀樓，趁店方打開中控門之際，雷嫌手持金條迅速逃離，陳嫌則未及逃脫，當場被警方逮捕。

警方調閱監視器與沿線監控，18小時內在林園區找到雷嫌，追回金條。2名嫌犯供稱因手頭缺錢，才決定冒險行竊，行為已違法且造成財物損失約97萬元，所幸現場無人受傷。

警方表示，對任何暴力犯罪將嚴查嚴辦，確保轄區民眾生命與財產安全。全案已依搶奪罪移送高雄地檢署偵辦，檢方建請羈押2人。

