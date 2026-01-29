金價飆破歷史高點 香港民眾排隊搶賣黃金

▲地緣政治局勢不穩，使得黃金價格不斷飆升，週四盤中一度觸及每盎司5591.61元歷史高點。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 地緣政治局勢不穩，使得黃金價格不斷飆升，週四盤中一度觸及每盎司5591.61元歷史高點，今年以來已上漲約25%。金價上漲也使得香港掀起了「賣金潮」，金店還沒營業門口就已經大排長龍，還有婦人瞞著丈夫前往賣金。

根據《香港01》報導，位於中環、標榜「高價收金」的金店「忠記」，雖然上午9時半才營業，但29日9點左右，店門口就已經大排長龍，在開店之前，現場號碼牌甚至已經發放到超過100號。

一名民眾梁先生在10年多前購入了一些金幣，現在因為金價上漲、價格可觀決定售出。他指出，忠記的買入價大概是每兩50000港元（約台幣20萬元），讓他大賺十多倍。他表示，賣金賺取的利潤沒有特別用途，只供生活所需。

現場有許多人都是被金價吸引而來。一名不願透露姓名的婦人表示，現在的金價很吸引人，加上有財政需要，所以瞞著丈夫拿走家裡的首飾到忠記來賣。她坦言自己已經不是第一次這樣做，選擇忠記是因為其收購價比其他店舖高。

不過金價高漲也使得真的有需要買金的民眾受影響。一名張姓女士因為家裡有喜事打算「舊金換新金」，她表明不論金價多少，她都會放售自己的舊首飾。

但在賣金熱潮下，她前一天先打電話到忠記，卻被告知已經沒有開放現場取號，她只好在隔天一早7點多先到店舖前取號碼牌。

張女士表示，選擇忠記是因為其口碑好。她指，已很難追溯自己放售的舊首飾的來源，若在其他店舖放售，相關程序會比較複雜，而在忠記則比較簡單。

