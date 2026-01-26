金價飆破5000美元！楊金龍揭「只有5國家在買」 台灣半年沒出手原因曝

國際金價每盎司飆破5千美元。圖／董孟航攝

金價大漲，目前突破每盎司5千美元（約新台幣15.7萬元）大關，創下新高。26日立院財委會進行「針對台美關稅貿易協議內容，對國家整體財經、國內產業與就業、股匯市場與各項民生通膨之影響與因應策略」專題報告，國民黨立委賴士葆在質詢時指出，由於全球對於美元喪失信心，是否全球的央行都在買黃金，只有台灣沒有購買？對此，央行總裁楊金龍表示，在全球只有5個國家不斷買進。

國際金價飆新高！楊金龍：只有5國家在買

國際金價上漲，26日楊金龍在立院財委會備詢時，國民黨立委賴士葆指出，是否全球央行都在加碼黃金，只有台灣央行沒有及時購買？對此，楊金龍解釋，全球只有5個國家購買黃金，包含俄羅斯、中國、印度、土耳其以及波蘭。

楊金龍接著說，南韓、日本以及歐洲國家都沒有購買，他強調並非全球的央行購買，才導致金價上漲，漲價原因是來自民間。對此，賴士葆接著問說，「最近半年來，我們的央行都沒有買1塊錢黃金？」楊金龍解釋，在資產部分將會隨時動態調整。

全球動盪金價狂飆！分析師：恐飆破5400美元

事實上，根據《CNN》報導，黃金通常被視為動盪時期的避險資產，目前黃金價格首次突破每盎司5千美元大關。報導認為，與此息息相關的可能是，美國總統川普（Donald Trump）做出一系列擾亂市場的舉動，包含撤回對北約盟國的關稅威脅；對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）；以及對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）的刑事調查。

此輪金價飆升，正是由於投資者擔心川普破壞與歐洲、加拿大的盟友關係，因此紛紛湧向避險資產。對此，分析師指出，儘管金價不斷飆升，但還是普遍看好黃金，因為現在全球政策的不確定性持續存在，私人投資者對黃金的興趣增加，因此黃金價格預期會上調到5400美元（約新台幣17萬元）；另外，美國銀行首席投資者哈內特（Michael Hartnett）上週在一份研究報告中表示，金價可能突破每盎司6000美元（約新台幣18.8萬元）的高峰。



