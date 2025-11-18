金價飆至4300鎂回落後 後市分析一次看！

財經中心／廖珪如報導

近期金價一度飆升至每盎司 4,300 美元以上後回落，成為市場焦點。PIMCO 董事總經理暨投資組合經理人Greg Sharenow發文指出，PIMCO建議投資人不應僅關注短期波動的黃金價格，更應考慮支撐廣泛大宗商品市場的長期結構性因素，因其不僅具吸引力的報酬潛力，也有助於協助分散投資組合的風險。

雖然黃金近期波動劇烈，但過去一年的整體漲幅已超越標普500指數，主要受央行購買、低利率環境，以及高淨值人士、主權財富基金、退休基金與散戶投資人對實體及金融黃金產品的需求驅動。然而，黃金並非唯一具吸引力的實質資產。自2020年以來，廣泛大宗商品表現優於固定收益，僅略低於全球股票及非科技類美股，且波動性更低。支撐大宗商品的結構性趨勢包括：綠色能源轉型、人工智慧（AI）浪潮、商品製造商的資本配置行為轉變以及地緣政治風險升高。

人工智慧推動的全球經濟轉型，正帶動對資料中心、公用事業及能源基礎設施的大規模擴建，進而增加對工業金屬及傳統與再生能源的龐大需求。供給方面，全球對工業金屬與傳統能源的投資已連續多年下降，礦業開發週期延長、資本支出低迷，加上能源公司更傾向資本回饋而非增產，限制了供應增長。同時，關鍵原物料供應與運輸地區的地緣政治不確定性，這一長期因素往往為大宗商品提供支撐，但也可能帶來更高波動。

對於希望維持購買力並分散投資組合的投資人，廣泛大宗商品配置較單純持有黃金更具吸引力。廣泛大宗商品與固定收益資產相關性極低，對通膨意外的敏感度高，因而可作為穩健的通膨避險工具。結構性因素預計將持續存在，為未來數年的大宗商品投資提供支撐。

