金價飆衝4497美元創高！黃金概念股趁勢追擊

▲國際黃金價格漲不停，現貨價再創新高，每盎司一度來到4497美元，也帶動台灣相關概念股走強。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 國際黃金價格漲不停，現貨價再創新高，每盎司一度來到4497美元，也帶動台灣相關概念股走強，其中光洋科攻上漲停價69.3元。

國際黃金價格漲不停，現貨價再創新高，每盎司一度來到4497美元，也帶動國內黃金存摺也飆天價，台灣銀行以新台幣計價黃金存摺每公克衝破4500元，今日早盤來到4579元，若在去年12月24日買進100公克，年增值18.1萬元，投資報酬率超過65%。同時，國內銀樓飾金每錢賣出價也創新高，來到17600元。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日上午接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，金價持續上漲主要3大利多因素未改變，除美元續跌之外，各國央行黃金儲備仍是只買不賣，黃金供不應求趨勢未變，再加上地緣政治風波不斷，推升黃金避險需求。

在3大利多因素沒改變之下，陳有忠認為，金價只會漲很難跌，加上美國對等關稅導致物價上漲，黃金長期被當做抵抗通膨的良好工具，不過，他也提醒，短線已到相對高點，更已快接近4500美元關卡，投資要更謹慎，不能盲目追高。

展望後市，外資圈對金價依舊偏多。美系外資預期，2026年12月金價有望上看每英兩4900美元，較目前水準仍有逾一成上行空間；另一家外資也給出4500美元目標價。市場普遍認為，實體需求與地緣政治避險，構成金價中長線支柱，而Fed政策走向與實質利率，則將帶來階段性波動。

黃金現貨價創下新高，也帶動台灣相關概念股走強，光洋科攻上漲停價69.3元，改寫一年多來波段新高，佳龍上漲逾4%，期元大S&P黃金正2上漲逾3%，金益鼎、期元大S&P黃金上漲逾1%。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



