金價飆3倍！文衡殿擲筊決賽送「50多萬金關帝」 信眾瘋報名！

▲馬年好運當頭！高雄鳳山文衡殿春節搏市值超過50萬「金關帝」，擲筊祈福開跑，董事長楊世忠邀請民眾來報名擲杯好運等您來！

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市鳳山文衡殿廟寺春節搏「金關帝」擲筊祈福活動開鑼了，12日董事長楊世忠擲筊請示後正式展開，只要連續擲出三個聖筊就可進級參加元宵節當天決賽，首獎是二兩四錢重，市價超過五十萬元純金打造的「金關帝」，等你來結緣請回家當「傳家寶」不必還願。

▲擲出3聖筊抱回50萬純金關帝！鳳山文衡殿春節祈福賽開跑。

鳳山文衡殿「金關帝」二兩四錢重七年前價值約十六萬元，如今因黃金不斷上漲今年金價破五十萬元，漲幅高達三倍多，擲筊比賽，每年都有數千人報名參賽，除了疫情那年停辦，今年邁入第六屆，12日上午九時正由董事長楊世忠主持開杯儀式，在向「關聖帝君」上香，隨即擲筊請示後獲得「聖杯」宣布今年的活動正式開始。

▲董事長楊世忠受訪指出，搏「金關帝」人人有機會，今年遊戲規則更新，更有機會抱回金關帝。

董事長楊世忠表示搏「金關帝」人人有機會，獲得頭獎者就可以將這「金關帝」抱回家；且還免還願明年不必到廟裡還願，就可以當傳家寶永傳下去。這幾年黃金一直在漲價，今年更是飆升，同樣一座純金打造的「金關帝」，市值已高達五十餘萬元，在各地信眾及民眾的熱烈支持下每年盛況依舊，廟方都照常舉辦，歡迎民眾春節期間來擲筊祈福祈願結緣。

楊世忠說，每個人都可以參加，不必事先報名，繳二百元報名費，每天從上午九時至下午五時，報名登記後即可擲茭，未進入決賽者可得關聖帝君黃金項鍊等各種結緣品，可重覆報名再擲筊杯，今年增加同一天可擲筊累計聖杯即可進入決賽，初賽至在三月一日（農曆一月十三日）止。

決賽訂三月三日也即農曆一月十五日元宵節，上午九點前報到後進行，連續擲出最多聖筊獨得首獎純黃金打造的「金關帝」一座外，第二名第三名各得純金項鍊一條（重三點三錢至二點三錢），第四第五名得彩繪關聖帝君一尊。

鳳山文衡殿今年農曆春節有一系列活動，農曆大年初一前來廟裡祈福的信眾，還可獲今年馬年開運錢母，共有一萬五千枚，以及一千八百份平安麵，民眾也可乞龜祈願、點光明燈、過平安橋消災解運，都歡迎各地善男信女前來參香。

鳳山文衡殿點燈與其他寺廟不同之處是，文衡殿每月農曆初一十五，由專業誠心社明善堂，誦經團讀疏文為點燈信眾消災祈福，鳳山文衡殿地址在鳳山區文殿街二號，電話（07）7760615。（圖╱記者王苡蘋攝）