金價飆4500美元 漲幅破72％！分析師：明年繼續漲

2025年全球金價持續上漲，多次刷新歷史高點，現貨金價一度衝上每盎司4,500美元。分析師指出，這波黃金漲勢可能尚未結束，預計在2026年仍具上行空間，部分專家甚至預測每盎司價格有望突破5,000美元。

根據《南華早報》報導，香港金銀業貿易場數據顯示，現貨黃金於2025年聖誕節前夕首次突破每盎司4,500美元，收報4,510美元，較去年底的2,624美元大幅上漲72%，創下歷史最大單年漲幅，超越1979年70%的紀錄。香港本地黃金價格亦同步上揚，每兩市交易單位「台兩」（37.51公克）一度達41,855港元（約合5,382美元）。

金價飆升原因仍未消失 2026恐繼續漲價

香港金銀業貿易場行政總裁馮顯耀表示，2025年金價上漲主因包括市場對降息預期、地緣政治緊張及關稅政策的不確定性，以及投資人與各國央行尋求分散美元資產的安全避風港需求。他指出，這些支撐因素短期內不會消失，因此金價在2026年仍有進一步上行的可能。

多家投行也調升對黃金的中長期預期。高盛將2026年12月的金價預測上調至4,900美元，摩根士丹利看好明年中達到4,500美元，美銀與摩根大通則認為年底可能突破5,000美元。馮顯耀表示，央行買盤仍是主要推升因素。

中國亦持續擴充黃金儲備，官方資料顯示，截至2025年11月，中國連續第13個月增加黃金存量，累計達7,412萬盎司，市值約3,106億美元，同時，美國公債持有量降至17年新低，顯示資產配置方向轉變。

專家曝：黃金投資「用途勝於價格」

投資專家指出，對投資人而言，重點不在於金價是否過高，而在於黃金的用途。如果作短線交易，時機與耐心很重要，但若作為政策錯誤、貨幣貶值或系統性風險的保險工具，價格就只是參考，策略與目的才是核心。

SPI資產管理合夥人史蒂芬‧因尼斯說：「買保險不是因為便宜，而是因為不買的風險日益累積，直至為時已晚。央行的買盤就是最明顯的例子，價格對他們已經不再重要。」

